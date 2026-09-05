Haftalık tabloda Ziraat Yatırım’ın güçlü alımı dikkat çekerken, satış tarafında İş Yatırım öne çıktı.

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

HALKB’de haftanın en fazla net alımını Ziraat Yatırım gerçekleştirdi. Kurumun net alımı 58 milyon 887 bin 416 lot olurken, toplam alımlar içindeki payı %97,65 olarak gerçekleşti.

Ziraat Yatırım’ı HSBC 750 bin 323 lot, Piramit 638 bin 549 lot, InvestAZ 14 bin 277 lot ve Destek Yatırım 11 bin 678 lot net alımla takip etti.

Aracı kurum Net alım (lot) Pay Ziraat Yatırım 58.887.416 %97,65 HSBC 750.323 %1,24 Piramit 638.549 %1,06 InvestAZ 14.277 %0,02 Destek Yatırım 11.678 %0,02



Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net satış (lot) Pay İş Yatırım %-10.338.566 %17,14 A1 %-5.977.888 %9,91 Ak Yatırım %-5.880.946 %9,75 Garanti %-4.602.048 %7,63 Yatırım Finansman %-3.733.931 %6,19 *

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