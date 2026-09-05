Haftalık tabloda 653 bin 419 lotluk net alım gerçekleşirken, alım tarafında Vakıf Yatırım, satış tarafında ise İnfo Yatırım öne çıktı.

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

VESTL’de haftanın en fazla net alımını Vakıf Yatırım gerçekleştirdi. Kurumun net alımı 1 milyon 544 bin 959 lot olurken, toplam alımlar içindeki payı %35,23 oldu.

Vakıf Yatırım’ı Şeker Yatırım 892 bin 214 lot, Garanti 718 bin 505 lot, Midas 258 bin 714 lot ve Trive 151 bin 230 lot net alımla takip etti.

Aracı kurum Net alım (lot) Pay Vakıf Yatırım 1.544.959 %35,23 Şeker Yatırım 892.214 %20,35 Garanti 718.505 %16,39 Midas 258.714 %5,90 Trive 151.230 %3,45



Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net satış (lot) Pay İnfo Yatırım %-1.061.722 %24,21 Halk Yatırım %-599.108 %13,66 Tacirler %-545.602 %12,44 Yapı Kredi %-409.665 %9,34 Yatırım Finansman %-296.106 %6,75

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