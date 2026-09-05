Borsa İstanbul’da 31 Ağustos-4 Eylül 2026 haftasında Bank of America’nın (BofA) gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekti. En çok alım yaptığı hisseler belli oldu.
Kurumun haftalık net işlem hacmi 2,54 milyar TL olurken, alım tarafında ISCTR, satış tarafında ise CANTE öne çıktı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Alım (Lot)
|Pay
|ISCTR
|63.403.865
|%13,29
|SASA
|44.813.157
|%9,39
|ALVES
|31.344.569
|%6,57
|TEHOL
|16.880.769
|%3,54
|BTCIM
|16.212.741
|%3,40
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Satış (Lot)
|Pay
|CANTE
|%-115.371.907
|%16,00
|HEKTS
|%-56.362.298
|%7,81
|TSPOR
|%-43.705.060
|%6,06
|SKBNK
|%-33.655.433
|%4,67
|BJKAS
|%-29.390.398
|%4,07
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