Borsa İstanbul’da 31 Ağustos-4 Eylül 2026 haftasında Sasa Polyester (SASA) hissesinde işlem yapan aracı kurumlar belli oldu. Haftalık tabloda 77 milyon 98 bin 741 lot net satış gerçekleşirken, satış tarafında AK Yatırım öne çıktı.

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net alım (lot) Pay HSBC 100.864.436 %20,56 Midas 57.114.792 %11,64 İş Yatırım 56.076.238 %11,43 Ziraat Yatırım 45.635.272 %9,30 Bank of America 44.813.157 %9,13



Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net satış (lot) Pay AK Yatırım %-202.098.290 %41,19 İnfo Yatırım %-71.883.823 %14,65 Şeker Yatırım %-45.093.684 %9,19 Alternatif Yatırım %-40.487.527 %8,25 TEB %-22.039.312 %4,49

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