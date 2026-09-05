LDR Turizm (LIDER), 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştireceği 3. taksit ödemesi kapsamında yatırımcılarına hisse başına net 0,030303 TL temettü ödeyecek.

Ödeme tarihi: 8 Eylül 2026

Hisse başı net temettü: 0,03 TL

Toplam dağıtılacak tutar: 25 milyon TL

PLTUR YATIRIMCISINA 10 EYLÜL’DE ÖDEME

Platform Turizm (PLTUR) ise 10 Eylül 2026 tarihinde ikinci taksit temettü ödemesini gerçekleştirecek. Şirketin yatırımcılarına hisse başına net 0,5174667 TL, yani yaklaşık 0,52 TL kâr payı dağıtması bekleniyor.

Ödeme tarihi: 10 Eylül 2026

Hisse başı net temettü: 0,52 TL

Toplam dağıtılacak tutar: 116,3 milyon TL

Böylece eylül ayının ilk yarısında temettü ödemeleri devam ederken, yatırımcıların önümüzdeki günlerde hesaplarına geçecek kâr payları da netleşmiş oldu.

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