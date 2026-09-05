Vestel Elektronik yüzde 18,76 yükselişle haftanın en çok kazandıran hissesi olurken, Pasifik Eurasia Lojistik yüzde 40,90 düşüşle en fazla kaybettiren hisse oldu.

HAFTANIN KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100’de haftanın en güçlü performansını Vestel Elektronik (VESTL) gösterdi. VESTL hisseleri haftalık bazda yüzde 18,76 değer kazanarak zirvede yer aldı.

Vestel’i Destek Finans Faktoring (DSTKF) yüzde 18,07’lik yükselişle takip ederken, Halkbank (HALKB) yüzde 17,90 artışla üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Haftalık değişim VESTL %18,76 DSTKF %18,07 HALKB %17,90 ENERY %12,31 IEYHO %9,77

HAFTANIN KAYBETTİREN HİSSELERİ

Haftanın en sert düşüşü ise Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) hissesinde yaşandı. PASEU, haftalık bazda yüzde 40,90 gerileyerek BIST 100’de en fazla kaybettiren hisse oldu.

PASEU’nun ardından Katılımevim (KTLEV) yüzde 38,14, Girişim Elektrik (GESAN) yüzde 34,91 ve Europower Enerji (EUPWR) yüzde 34,22 değer kaybetti.

Hisse Haftalık değişim PASEU %-40,90 KTLEV %-38,14 GESAN %-34,91 EUPWR %-34,22 ODINE %-27,76

Odine Solutions (ODINE) ise yüzde 27,76'lık düşüşle haftanın en çok kaybettiren beşinci BIST 100 hissesi oldu.

BIST 100 HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLADI

Hisse bazında sert ayrışmaların yaşandığı haftada BIST 100 endeksi yüzde 4,30 düşüşle 14.012,42 puandan kapanış yaptı. Endeksin haftalık kaybı yüzde 4'ü aşarken, bazı hisselerdeki değer kayıpları yüzde 40 seviyesine yaklaştı.

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