Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, belirli kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettiği kazançlara uygulanan stopaj oranı yüzde 0’dan yüzde 10’a çıkarıldı.

STOPAJ ORANI YÜZDE 10 OLDU

Yeni düzenleme, kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının para piyasası fonları ve unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan serbest fonların katılma paylarından elde ettikleri kazançları kapsıyor.

Bu kazançlarda daha önce yüzde 0 olarak uygulanan stopaj oranı, yeni kararla yüzde 10 olarak belirlendi. Kapsam dışında kalan diğer kazançlarda ise yüzde 0’lık oran korunuyor.

YENİ ALINAN FONLARDA UYGULANACAK

Yüzde 10’luk yeni stopaj oranı, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren satın alınan fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlanmasından önce satın alınan fonların daha sonra elden çıkarılması halinde ise geçiş hükmü devreye girecek. Buna göre, eski tarihte alınan fonların 5 Eylül 2026 ile elden çıkarıldığı tarih arasındaki döneme isabet eden kazanç kısmı yüzde 10 stopaja tabi olacak.

HER YATIRIMCIYI KAPSAMIYOR

Düzenleme, yatırım fonlarının tamamına yönelik genel bir yüzde 10 stopaj uygulaması anlamına gelmiyor. Yapılan değişiklik özellikle kurumlar vergisi mükellefleri ile belirli yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarının para piyasası fonları ve ilgili serbest fonlardan elde ettiği kazançları kapsıyor.

Böylece para piyasası fonlarının vergilendirilmesinde yeni dönem başlamış oldu.

Kaynak: Dünya