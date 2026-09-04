Buna göre Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) yatırımcılarına yönelik nakit temettü ödemesi tamamlandı.

TBORG TEMETTÜ DETAYLARI

Türk Tuborg’un temettü ödemesinde hisse başına brüt 9,5209164 TL, net 8,0927789 TL ödeme yapıldı. Temettünün hak kullanım tarihi ise 2 Eylül 2026 olarak kesinleşti.

ŞİRKET HİSSE BAŞINA BRÜT TEMETTÜ HİSSE BAŞINA NET TEMETTÜ HAK KULLANIM TARİHİ TÜRK TUBORG (TBORG) 9,5209164 TL 8,0927789 TL 2 EYLÜL 2026 *

Şirketin 2025 yılı net dağıtılabilir dönem kârı 3,376 milyar TL olurken, ortaklara toplam 3,070 milyar TL brüt nakit temettü dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Temettü ödemelerinin yatırımcı hesaplarına giriş tarihi ise 4 Eylül 2026 olarak belirlendi.

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