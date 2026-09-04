Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) yöneticilerinin şirket paylarında gerçekleştirdiği alımlar dikkat çekti. Şirket tarafından 4 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, yönetim kurulu üyelerinin pay alım işlemlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre 3 Eylül 2026 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topgaç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Demet Karaman ve Bülent Karaman tarafından KBORU paylarında alım gerçekleştirildi.

ÜÇ YÖNETİCİDEN 3,3 MİLYON LOTLUK ALIM

Yönetici Alınan lot Fiyat aralığı Mustafa Topgaç 1.100.000 17,85-18,02 TL Demet Karaman 1.100.000 17,85-18,02 TL Bülent Karaman 1.100.000 17,85-18,02 TL Toplam 3.300.000 ,

Böylece üç yönetim kurulu üyesinin gerçekleştirdiği toplam alım 3 milyon 300 bin lota ulaştı. İşlemlerin toplam tutarı fiyat aralığına göre yaklaşık 59 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

KAP bildirimleri, ilgili yöneticilerin pay alım işlemlerini kamuoyuna duyururken, KBORU paylarının 4 Eylül'de gün içinde 18 TL seviyesine kadar yükseldiği görüldü.

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