Borsa İstanbul tarafından 4 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yapılan bildirimde, VERUS paylarının 7 Eylül 2026 tarihli işlemlerden seans başından 6 Ekim 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği açıklandı.

VERUS İÇİN TEDBİR KARARI

Söz konusu karar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda devreye alınan VBTS kapsamında uygulanacak.

Buna göre yatırımcılar, belirtilen süre boyunca VERUS paylarında açığa satış ve kredili işlem gerçekleştiremeyecek. Tedbir, 7 Eylül seans başında başlayacak ve 6 Ekim seans sonunda sona erecek.

Borsa İstanbul ayrıca VBTS kapsamında uygulanan tedbirlerin, payın işlem gördüğü pazar veya platformun işlem kurallarından bağımsız olarak değerlendirildiğini belirtti.

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