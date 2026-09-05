Söz konusu dönemde en yüksek değer artışı ham petrolde görüldü. Petrolün varil fiyatı yüzde 7,89 yükselerek 89,31 dolara çıktı.

Bitcoin de yüzde 1,92 değer kazanarak 79.763 dolar seviyesine yükseldi. Euro yüzde 0,64, dolar ise yüzde 0,39 artış gösterdi.

Gram gümüş de yüzde 0,13 yükselerek 103,07 TL'ye çıktı.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Yatırım aracı Değişim Son fiyat Dolar %0,39 48,43 TL Euro %0,64 56,29 TL Gram altın %-0,16 6.897,90 TL Ons altın %-0,56 4.430,33 dolar Ons gümüş %-0,25 66,21 dolar Gram gümüş %0,13 103,07 TL Ham petrol %7,89 89,31 dolar BIST 100 %-4,30 14.012,42 puan Bitcoin %1,92 79.763 dolar

BORSA VE ALTINDA KAYIP

Dönemin kaybettiren yatırım araçları arasında BIST 100 endeksi öne çıktı. Endeks yüzde 4,30 düşüşle 14.012,42 puandan haftayı tamamladı.

Altın tarafında ise gram altın yüzde 0,16, ons altın yüzde 0,56 geriledi. Ons gümüş de yüzde 0,25 değer kaybetti.

Böylece 31 Temmuz-4 Eylül döneminde yatırım araçları arasında en güçlü yükseliş ham petrolde, en sert düşüş ise BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

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