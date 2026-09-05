Yatırım araçlarının 31 Temmuz-4 Eylül dönemindeki performansı belli oldu. Dolar, Euro, gram gümüş, ham petrol ve Bitcoin değer kazanırken; altın, gümüş ve BIST 100 geriledi.
Söz konusu dönemde en yüksek değer artışı ham petrolde görüldü. Petrolün varil fiyatı yüzde 7,89 yükselerek 89,31 dolara çıktı.
Bitcoin de yüzde 1,92 değer kazanarak 79.763 dolar seviyesine yükseldi. Euro yüzde 0,64, dolar ise yüzde 0,39 artış gösterdi.
Gram gümüş de yüzde 0,13 yükselerek 103,07 TL'ye çıktı.
YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI
|Yatırım aracı
|Değişim
|Son fiyat
|Dolar
|%0,39
|48,43 TL
|Euro
|%0,64
|56,29 TL
|Gram altın
|%-0,16
|6.897,90 TL
|Ons altın
|%-0,56
|4.430,33 dolar
|Ons gümüş
|%-0,25
|66,21 dolar
|Gram gümüş
|%0,13
|103,07 TL
|Ham petrol
|%7,89
|89,31 dolar
|BIST 100
|%-4,30
|14.012,42 puan
|Bitcoin
|%1,92
|79.763 dolar
BORSA VE ALTINDA KAYIP
Dönemin kaybettiren yatırım araçları arasında BIST 100 endeksi öne çıktı. Endeks yüzde 4,30 düşüşle 14.012,42 puandan haftayı tamamladı.
Altın tarafında ise gram altın yüzde 0,16, ons altın yüzde 0,56 geriledi. Ons gümüş de yüzde 0,25 değer kaybetti.
Böylece 31 Temmuz-4 Eylül döneminde yatırım araçları arasında en güçlü yükseliş ham petrolde, en sert düşüş ise BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.