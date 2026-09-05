Borsa İstanbul’da 31 Ağustos-4 Eylül haftasında sert hareketler yaşanırken, İş Yatırım’ın alım ve satım yaptığı hisseler de dikkat çekti. Haftalık verilere göre kurumun net işlem hacmi eksi 399,17 milyon lot oldu.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım’ın haftanın en fazla net alım yaptığı hisse HEKTS oldu. Kurum, 84 milyon 269 bin lotluk net alımla listenin zirvesinde yer aldı. HEKTS’nin ardından CANTE 71,89 milyon lot, ISCTR 59,46 milyon lot, SASA 56,08 milyon lot ve PEKGY 31,73 milyon lot net alımla sıralandı.

Hisse Net lot Pay HEKTS 84.269.013 %12,85 CANTE 71.888.642 %10,96 ISCTR 59.461.007 %9,07 SASA 56.076.238 %8,55 PEKGY 31.733.142 %4,84



Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay PSGYO %-36.692.673 %3,60 TURSG %-28.845.550 %2,83 TDIPJ.V.BI... %-27.586.614 %2,71 KTLEV %-24.453.375 %2,40 DAPGM %-23.280.840 %2,28

İş Yatırım’ın haftalık işlemlerinde alım tarafında HEKTS, CANTE ve ISCTR, satış tarafında ise PSGYO, TURSG ve TDIPJ.V.BI... öne çıktı. Veriler, 31 Ağustos-4 Eylül dönemindeki haftalık işlemleri gösteriyor.

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