İşte 5 Eylül 2026 Cumartesi günü altın piyasasında son durum.

Güncel altın satış fiyatları

Altın Satış fiyatı Gram altın 6.898,85 TL Çeyrek altın 11.246,00 TL Yarım altın 22.464,00 TL Tam altın 44.526,08 TL Cumhuriyet altını 44.776,00 TL Gremse altın 111.656,67 TL Ons altın 4.430,19 dolar

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketlilik nedeniyle de yakından izleniyor. Yatırımcılar özellikle gram ve çeyrek altının gün içindeki seyrini takip ediyor.

5 Eylül Cumartesi günü itibarıyla gram altın 6.898,85 TL, çeyrek altın ise 11.246 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

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