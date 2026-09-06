HSBC'nin 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasındaki Borsa İstanbul işlemleri belli oldu. KCHOL ve ASTOR alım listesinin, KTLEV ve AKBNK ise satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
Borsa İstanbul'da 31 Ağustos-4 Eylül haftasında aracı kurumların gerçekleştirdiği işlemler yatırımcıların gündeminde. HSBC, söz konusu dönemi 1 milyar 617 milyon 431 bin 991 TL net hacimle tamamlarken, kurumun en yüksek tutarlı alımları KCHOL ve ASTOR hisselerinde gerçekleşti. Satış listesinin ilk iki sırasında ise KTLEV ve AKBNK yer aldı.
HSBC'NİN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER
31 Ağustos-4 Eylül döneminde HSBC'nin en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler şöyle;
|Hisse
|Net Alım (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|KCHOL
|1.468.419.183,40
|32,42
|216,182
|ASTOR
|1.150.553.618,50
|25,40
|320,469
|SASA
|233.806.183,14
|5,16
|2,318
|TUPRS
|216.099.776,75
|4,77
|400,916
|SAHOL
|163.348.610,45
|3,61
|93,757
|Diğer
|1.296.956.455,53
|28,64
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HSBC EN FAZLA HANGİ HİSSELERİ SATTI?
Kurumun aynı dönemdeki satış tarafında ise KTLEV ilk sırada yer aldı. KTLEV'de 391,8 milyon TL'lik net satış gerçekleşirken AKBNK'daki tutar 338,6 milyon TL oldu.
HSBC'nin en fazla net satış yaptığı hisseler şöyle;
|Hisse
|Net Satış (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|KTLEV
|391.811.116,11
|13,46
|56,723
|AKBNK
|338.649.650,75
|11,63
|69,999
|TCELL
|239.922.334,55
|8,24
|98,019
|THYAO
|238.063.756,75
|8,18
|295,751
|DSTKF
|191.548.345,00
|6,58
|2.129,616
|Diğer
|1.511.756.633,94
|51,92
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HSBC'NİN ALIMLARINDA İKİ HİSSE AĞIRLIK KAZANDI
HSBC'nin haftalık alım tablosunda ilk iki sıradaki KCHOL ve ASTOR'un toplam net alımı 2 milyar 618 milyon TL'yi buldu. İki hissenin alım listesindeki toplam payı ise yüzde 57,82 olarak hesaplandı. Başka bir ifadeyle HSBC'nin alım tarafındaki her 100 TL'lik işlemin yaklaşık 58 TL'si bu iki hissede gerçekleşti.
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