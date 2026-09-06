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HSBC'nin 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasındaki Borsa İstanbul işlemleri belli oldu. KCHOL ve ASTOR alım listesinin, KTLEV ve AKBNK ise satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da 31 Ağustos-4 Eylül haftasında aracı kurumların gerçekleştirdiği işlemler yatırımcıların gündeminde. HSBC, söz konusu dönemi 1 milyar 617 milyon 431 bin 991 TL net hacimle tamamlarken, kurumun en yüksek tutarlı alımları KCHOL ve ASTOR hisselerinde gerçekleşti. Satış listesinin ilk iki sırasında ise KTLEV ve AKBNK yer aldı.

HSBC'NİN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER

31 Ağustos-4 Eylül döneminde HSBC'nin en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler şöyle;

Hisse Net Alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL)
KCHOL 1.468.419.183,40 32,42 216,182
ASTOR 1.150.553.618,50 25,40 320,469
SASA 233.806.183,14 5,16 2,318
TUPRS 216.099.776,75 4,77 400,916
SAHOL 163.348.610,45 3,61 93,757
Diğer 1.296.956.455,53 28,64 -

HSBC EN FAZLA HANGİ HİSSELERİ SATTI?

Kurumun aynı dönemdeki satış tarafında ise KTLEV ilk sırada yer aldı. KTLEV'de 391,8 milyon TL'lik net satış gerçekleşirken AKBNK'daki tutar 338,6 milyon TL oldu.

HSBC'nin en fazla net satış yaptığı hisseler şöyle;

Hisse Net Satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL)
KTLEV 391.811.116,11 13,46 56,723
AKBNK 338.649.650,75 11,63 69,999
TCELL 239.922.334,55 8,24 98,019
THYAO 238.063.756,75 8,18 295,751
DSTKF 191.548.345,00 6,58 2.129,616
Diğer 1.511.756.633,94 51,92 -

HSBC'NİN ALIMLARINDA İKİ HİSSE AĞIRLIK KAZANDI

HSBC'nin haftalık alım tablosunda ilk iki sıradaki KCHOL ve ASTOR'un toplam net alımı 2 milyar 618 milyon TL'yi buldu. İki hissenin alım listesindeki toplam payı ise yüzde 57,82 olarak hesaplandı. Başka bir ifadeyle HSBC'nin alım tarafındaki her 100 TL'lik işlemin yaklaşık 58 TL'si bu iki hissede gerçekleşti.

HSBC nin geçen hafta topladığı ve elden çıkardığı hisseler!, Görsel 1
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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