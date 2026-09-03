Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şekerbank (SKBNK), Bak Ambalaj (BAKAB) ve Borusan Birleşik Boru Fabrikaları (BRSAN) paylarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemelerini tamamladı. Kurul, üç kişiye toplam 756 bin 882,43 TL idari para cezası uygulanmasına karar verirken, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri nedeniyle de suç duyurusu kararı aldı.

SKBNK İŞLEMLERİ NEDENİYLE 246 BİN TL CEZA

SPK, Şekerbank (SKBNK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda Ufuk Bala Yücel'e 246 bin 511,47 TL idari para cezası verdi.

Kurul kararında cezanın, içsel veya sürekli bilginin kesinleşmesinden kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde işlem yapılması nedeniyle uygulandığı belirtildi.

Söz konusu eylemin Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin ilgili hükmüne aykırılık oluşturduğu kaydedildi.

BAKAB İŞLEMLERİNDE 354 BİN TL CEZA

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (BAKAB) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler de SPK incelemesine konu oldu.

Kurul, gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Emre Kaya'ya 354 bin 803,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararda eylemin Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık oluşturduğu belirtildi.

BRSAN İŞLEMLERİNE 155 BİN TL CEZA

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ (BRSAN) paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda ise Eren Karamahmutoğlu'na 155 bin 567 TL idari para cezası verildi.

SPK, söz konusu işlemlerin Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin ilgili düzenlemesine aykırılık oluşturduğunu bildirdi.

Böylece SKBNK, BAKAB ve BRSAN paylarına ilişkin incelemeler kapsamında üç kişiye verilen idari para cezalarının toplamı 756 bin 882,43 TL oldu.

SPK'DAN KRİPTO FAALİYETLERİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

SPK bülteninde suç duyurusu kararları da yer aldı.

Kurul, "globaltradingx.com" uzantılı internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunulması gerekçesiyle suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Zafer Yenen hakkında, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunan internet sitesinin alan adının tescili için gerekli ödemelerin yapılması suretiyle söz konusu faaliyete iştirak edilmesi nedeniyle suç duyurusu kararı alındı.

Menderes Ali Ceylan hakkında da izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

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