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SPK, ONRYT için yüzde 300, MHRGY için yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Peki ONRYT ve MHRGY bedelsiz kaç lot verir, ne zaman? İşte lot hesabı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Onur Yüksek Teknoloji AŞ (ONRYT) ve MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (MHRGY) bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı. ONRYT yüzde 300, MHRGY ise yüzde 50 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Peki ONRYT ve MHRGY bedelsiz sermaye artırımı ne zaman, kaç lot verir? 100, 500 ve 1000 lotu olan yatırımcının kaç lotu olacak?

ONRYT YÜZDE 300 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin (ONRYT) 62 milyon 830 bin TL olan mevcut sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 188 milyon 490 bin TL artırılacak.

Böylece şirketin sermayesi 251 milyon 320 bin TL'ye ulaşacak.

Bedelsiz sermaye artırımı oranı: Yüzde 300
Mevcut sermaye: 62,83 milyon TL
Bedelsiz artırılacak tutar: 188,49 milyon TL
Yeni sermaye: 251,32 milyon TL

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ONRYT BEDELSİZ KAÇ LOT VERİR?

ONRYT'nin yüzde 300 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmesi nedeniyle yatırımcılar sahip oldukları her 1 lot için 3 adet yeni bedelsiz lot almaya hak kazanacak.

Bedelsiz payların hesaba geçmesinin ardından toplam lot sayısı 4 katına çıkacak.

Mevcut lot Bedelsiz alınacak lot Bedelsiz sonrası toplam
10 lot 30 lot 40 lot
100 lot 300 lot 400 lot
500 lot 1.500 lot 2.000 lot
1.000 lot 3.000 lot 4.000 lot
5.000 lot 15.000 lot 20.000 lot
10.000 lot 30.000 lot 40.000 lot

MHRGY YÜZDE 50 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (MHRGY) 1 milyar 240 milyon 500 bin TL olan mevcut sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 620 milyon 250 bin TL'lik artışla 1 milyar 860 milyon 750 bin TL'ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı oranı: Yüzde 50
Mevcut sermaye: 1,2405 milyar TL
Bedelsiz artırılacak tutar: 620,25 milyon TL
Yeni sermaye: 1,86075 milyar TL

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MHRGY BEDELSİZ KAÇ LOT VERİR?

MHRGY'nin yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcılar sahip oldukları her 2 lot için 1 adet yeni bedelsiz lot almaya hak kazanacak.

Buna göre bedelsiz sonrasında yatırımcının toplam lot sayısı yüzde 50 artacak.

Mevcut lot Bedelsiz alınacak lot Bedelsiz sonrası toplam
10 lot 5 lot 15 lot
100 lot 50 lot 150 lot
500 lot 250 lot 750 lot
1.000 lot 500 lot 1.500 lot
5.000 lot 2.500 lot 7.500 lot
10.000 lot 5.000 lot 15.000 lot

ONRYT VE MHRGY BEDELSİZ NE ZAMAN?

ONRYT ve MHRGY'nin bedelsiz sermaye artırımı başvuruları SPK tarafından onaylandı. Ancak bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin ayrıca açıklanması gerekiyor.

Şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı tarihleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılacak açıklamaların ardından kesinleşecek.

Bedelsiz sermaye artırımı işleminin başlamasıyla hak sahibi yatırımcıların bedelsiz payları hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak.

BEDELSİZ SONRASI HİSSE FİYATI NE OLUR?

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının sahip olduğu şirket payının toplam değerini tek başına artırmaz. Lot sayısındaki artışa karşılık hisse fiyatında teorik olarak aynı oranda düzeltme gerçekleşir.

Yüzde 300 bedelsiz gerçekleştirecek ONRYT'de teorik fiyat, bedelsiz öncesindeki fiyatın dörtte birine göre hesaplanır.

Yüzde 50 bedelsiz gerçekleştirecek MHRGY'de ise teorik fiyat, bedelsiz öncesindeki fiyatın 1,5'e bölünmesiyle hesaplanır.

Bu nedenle yatırımcının lot sayısı artarken bedelsiz işleminin kendisi portföy değerinde aynı oranda bir kazanç oluşturmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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