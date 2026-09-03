Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Onur Yüksek Teknoloji AŞ (ONRYT) ve MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (MHRGY) bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı. ONRYT yüzde 300, MHRGY ise yüzde 50 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Peki ONRYT ve MHRGY bedelsiz sermaye artırımı ne zaman, kaç lot verir? 100, 500 ve 1000 lotu olan yatırımcının kaç lotu olacak?

ONRYT YÜZDE 300 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin (ONRYT) 62 milyon 830 bin TL olan mevcut sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 188 milyon 490 bin TL artırılacak.

Böylece şirketin sermayesi 251 milyon 320 bin TL'ye ulaşacak.

Bedelsiz sermaye artırımı oranı: Yüzde 300

Mevcut sermaye: 62,83 milyon TL

Bedelsiz artırılacak tutar: 188,49 milyon TL

Yeni sermaye: 251,32 milyon TL

ONRYT BEDELSİZ KAÇ LOT VERİR?

ONRYT'nin yüzde 300 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmesi nedeniyle yatırımcılar sahip oldukları her 1 lot için 3 adet yeni bedelsiz lot almaya hak kazanacak.

Bedelsiz payların hesaba geçmesinin ardından toplam lot sayısı 4 katına çıkacak.

Mevcut lot Bedelsiz alınacak lot Bedelsiz sonrası toplam 10 lot 30 lot 40 lot 100 lot 300 lot 400 lot 500 lot 1.500 lot 2.000 lot 1.000 lot 3.000 lot 4.000 lot 5.000 lot 15.000 lot 20.000 lot 10.000 lot 30.000 lot 40.000 lot

MHRGY YÜZDE 50 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (MHRGY) 1 milyar 240 milyon 500 bin TL olan mevcut sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 620 milyon 250 bin TL'lik artışla 1 milyar 860 milyon 750 bin TL'ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı oranı: Yüzde 50

Mevcut sermaye: 1,2405 milyar TL

Bedelsiz artırılacak tutar: 620,25 milyon TL

Yeni sermaye: 1,86075 milyar TL

MHRGY BEDELSİZ KAÇ LOT VERİR?

MHRGY'nin yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcılar sahip oldukları her 2 lot için 1 adet yeni bedelsiz lot almaya hak kazanacak.

Buna göre bedelsiz sonrasında yatırımcının toplam lot sayısı yüzde 50 artacak.

Mevcut lot Bedelsiz alınacak lot Bedelsiz sonrası toplam 10 lot 5 lot 15 lot 100 lot 50 lot 150 lot 500 lot 250 lot 750 lot 1.000 lot 500 lot 1.500 lot 5.000 lot 2.500 lot 7.500 lot 10.000 lot 5.000 lot 15.000 lot

ONRYT VE MHRGY BEDELSİZ NE ZAMAN?

ONRYT ve MHRGY'nin bedelsiz sermaye artırımı başvuruları SPK tarafından onaylandı. Ancak bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin ayrıca açıklanması gerekiyor.

Şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı tarihleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılacak açıklamaların ardından kesinleşecek.

Bedelsiz sermaye artırımı işleminin başlamasıyla hak sahibi yatırımcıların bedelsiz payları hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak.

BEDELSİZ SONRASI HİSSE FİYATI NE OLUR?

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının sahip olduğu şirket payının toplam değerini tek başına artırmaz. Lot sayısındaki artışa karşılık hisse fiyatında teorik olarak aynı oranda düzeltme gerçekleşir.

Yüzde 300 bedelsiz gerçekleştirecek ONRYT'de teorik fiyat, bedelsiz öncesindeki fiyatın dörtte birine göre hesaplanır.

Yüzde 50 bedelsiz gerçekleştirecek MHRGY'de ise teorik fiyat, bedelsiz öncesindeki fiyatın 1,5'e bölünmesiyle hesaplanır.

Bu nedenle yatırımcının lot sayısı artarken bedelsiz işleminin kendisi portföy değerinde aynı oranda bir kazanç oluşturmaz.

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