Katılımevim (KTLEV) hissesinde 31 Ağustos-4 Eylül haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. Hafta boyunca KTLEV hissesinde adından söz ettiren Pusula Yatırım, 115 milyon 678 bin 377 lot net alımla listenin ilk sırasında yer aldı. Pusula'nın ilk 5 alıcı içerisindeki payı yüzde 56,39'a ulaşırken, ortalama maliyeti 50,804 TL olarak gerçekleşti.

PUSULA 115,6 MİLYON LOT KTLEV ALDI

Pusula Yatırım'ın ardından alım tarafında ikinci sırayı Tera Yatırım aldı. Tera'nın net alımı 74 milyon 505 bin 136 lot olurken ortalama maliyeti 46,855 TL olarak hesaplandı.

Pusula ve Tera'nın toplam net alımı 190 milyon lotu aşarken, ilk 5 alıcının büyük bölümü bu iki kurumda toplandı.

Aracı kurum Net alım Pay Maliyet Pusula 115.678.377 lot %56,39 50,804 TL Tera 74.505.136 lot %36,32 46,855 TL Midas 3.597.718 lot %1,75 73,643 TL A1 3.477.916 lot %1,70 49,858 TL Marbaş 1.151.639 lot %0,56 62,032 TL Diğer 6.739.775 lot %3,29 -

KTLEV'DE EN FAZLA SATIŞ İNFO'DAN

Satış tarafında ise İnfo Yatırım 85 milyon 817 bin 186 lotla ilk sırada yer aldı. İnfo'nun ilk 5 satıcı içerisindeki payı yüzde 41,83, ortalama maliyeti ise 54,893 TL oldu.

İş Yatırım 24 milyon 453 bin 375 lotla ikinci, Ak Yatırım 19 milyon 409 bin 608 lotla üçüncü sırada yer aldı.

Aracı kurum Net satış Pay Maliyet İnfo 85.817.186 lot %41,83 54,893 TL İş Yatırım 24.453.375 lot %11,92 48,456 TL Ak Yatırım 19.409.608 lot %9,46 39,573 TL Ziraat 15.130.204 lot %7,38 44,642 TL Global 12.415.493 lot %6,05 49,320 TL Diğer 47.924.695 lot %23,36 -

Haftalık verilere göre ilk 5 alıcı 198,4 milyon lot, ilk 5 satıcı ise 157,2 milyon lotluk işlem gerçekleştirdi. Aradaki fark 41,18 milyon lot net alım yönünde oluştu.

Pusula'nın tek başına 115,6 milyon lotluk alımı, ilk 5 alıcı içerisindeki toplamın yüzde 56,39'una karşılık geldi. Tera da hesaba katıldığında iki kurumun payı yüzde 92,71'e ulaştı.

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