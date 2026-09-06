KTLEV'de 31 Ağustos-4 Eylül haftasının aracı kurum işlemleri belli oldu. Pusula 115,6 milyon lot net alımla ilk sırada yer alırken, İnfo satış tarafında zirveye yerleşti.
Katılımevim (KTLEV) hissesinde 31 Ağustos-4 Eylül haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. Hafta boyunca KTLEV hissesinde adından söz ettiren Pusula Yatırım, 115 milyon 678 bin 377 lot net alımla listenin ilk sırasında yer aldı. Pusula'nın ilk 5 alıcı içerisindeki payı yüzde 56,39'a ulaşırken, ortalama maliyeti 50,804 TL olarak gerçekleşti.
PUSULA 115,6 MİLYON LOT KTLEV ALDI
Pusula Yatırım'ın ardından alım tarafında ikinci sırayı Tera Yatırım aldı. Tera'nın net alımı 74 milyon 505 bin 136 lot olurken ortalama maliyeti 46,855 TL olarak hesaplandı.
Pusula ve Tera'nın toplam net alımı 190 milyon lotu aşarken, ilk 5 alıcının büyük bölümü bu iki kurumda toplandı.
|Aracı kurum
|Net alım
|Pay
|Maliyet
|Pusula
|115.678.377 lot
|%56,39
|50,804 TL
|Tera
|74.505.136 lot
|%36,32
|46,855 TL
|Midas
|3.597.718 lot
|%1,75
|73,643 TL
|A1
|3.477.916 lot
|%1,70
|49,858 TL
|Marbaş
|1.151.639 lot
|%0,56
|62,032 TL
|Diğer
|6.739.775 lot
|%3,29
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KTLEV'DE EN FAZLA SATIŞ İNFO'DAN
Satış tarafında ise İnfo Yatırım 85 milyon 817 bin 186 lotla ilk sırada yer aldı. İnfo'nun ilk 5 satıcı içerisindeki payı yüzde 41,83, ortalama maliyeti ise 54,893 TL oldu.
İş Yatırım 24 milyon 453 bin 375 lotla ikinci, Ak Yatırım 19 milyon 409 bin 608 lotla üçüncü sırada yer aldı.
|Aracı kurum
|Net satış
|Pay
|Maliyet
|İnfo
|85.817.186 lot
|%41,83
|54,893 TL
|İş Yatırım
|24.453.375 lot
|%11,92
|48,456 TL
|Ak Yatırım
|19.409.608 lot
|%9,46
|39,573 TL
|Ziraat
|15.130.204 lot
|%7,38
|44,642 TL
|Global
|12.415.493 lot
|%6,05
|49,320 TL
|Diğer
|47.924.695 lot
|%23,36
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Haftalık verilere göre ilk 5 alıcı 198,4 milyon lot, ilk 5 satıcı ise 157,2 milyon lotluk işlem gerçekleştirdi. Aradaki fark 41,18 milyon lot net alım yönünde oluştu.
Pusula'nın tek başına 115,6 milyon lotluk alımı, ilk 5 alıcı içerisindeki toplamın yüzde 56,39'una karşılık geldi. Tera da hesaba katıldığında iki kurumun payı yüzde 92,71'e ulaştı.
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