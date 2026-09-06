Türkiye'nin enerji ve sanayide yeşil dönüşüm yatırımları için Dünya Bankası'ndan yaklaşık 630 milyon dolar karşılığı yeni finansman sağlanacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Dünya Bankası arasında imzalanan iki ek finansman anlaşmasıyla güneş, rüzgar ve batarya depolama yatırımlarının yanı sıra sanayide enerji verimliliği, temiz üretim ve emisyon azaltımı projeleri desteklenecek.

200 MİLYON AVRO YENİLENEBİLİR ENERJİYE

Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi kapsamında TKYB'ye 200 milyon avro ek finansman sağlanacak.

Program kapsamında daha önce desteklenen dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama yatırımlarının kapsamı da genişletilecek. Yeni finansmanla birlikte rüzgar enerjisi yatırımları da programa dahil edilecek.

SANAYİYE YAKLAŞIK 400 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

İkinci anlaşma ise Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltımı Projesi'ni kapsıyor. Projeye yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında ek finansman sağlanacak.

Kaynak; sanayi kuruluşlarının daha temiz üretim teknolojilerine geçişi, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması ve emisyonların azaltılmasına yönelik baca sonu arıtma yatırımlarında kullanılacak.

"YEŞİL DÖNÜŞÜME BÜYÜK BİR İVME KAZANDIRACAK"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağı dönemde 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sanayinin rekabet gücünün korunmasının ve enerji arz güvenliğinin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Çelik, Dünya Bankası'ndan sağlanan ek finansmana ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası kalkınma ortaklarımızla yürüttüğümüz stratejik iş birliklerini kararlılıkla sürdüreceğiz."

DÜNYA BANKASI'NDAN TÜRKİYE MESAJI

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean Christophe Carret, anlaşmaların Türkiye'nin daha rekabetçi, dayanıklı ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişini destekleyeceğini belirtti.

Carret, sağlanacak finansmanın şirketlerin daha temiz üretim teknolojilerine yatırım yapmasına ve verimliliklerini artırmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

RÜZGAR YATIRIMLARI DA KAPSAMA GİRDİ

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop da anlaşmalarla uzun vadeli ve uygun koşullu uluslararası kaynakların reel sektör ile enerji yatırımlarına aktarılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bir yandan dağıtık yenilenebilir enerji yatırımlarının kapsamını rüzgar yatırımlarını da içerecek şekilde genişletirken, diğer yandan sanayimizin daha temiz ve kaynak verimli üretim teknolojilerine geçişini destekleyeceğiz."

Yeni finansmanın daha fazla işletmenin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirmesine, enerji maliyetleri ile emisyonlarını azaltmasına ve uzun vadede rekabet gücünü artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.