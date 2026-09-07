Goldman Sachs, altındaki boğa piyasasının bitmediğini, mevcut tablonun yalnızca "uzun süreli bir mola" olduğunu belirterek yeni rekorların yolda olduğuna dikkat çekti.

Goldman Sachs Global Metal İşlemleri Başkanı Tony Kim, ocak ayında kırılan rekorun ardından altının zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 20 altında işlem gördüğünü hatırlattı.

Kim; Warsh’ın Fed Başkanlığına atanmasıyla oluşan politika belirsizliği, ABD-İran gerilimi ve emtia piyasalarındaki bozulmanın yükseliş ivmesini geçici olarak kestiğini vurguladı.

MERKEZ BANKALARININ FİZİKİ TALEBİ İKİ KATINA ÇIKTI

Piyasayı destekleyen en büyük dinamiklerin başında merkez bankalarının agresif alım stratejisi geliyor.

Yılda yaklaşık 3 bin 500 ton fiziki altının üretildiği küresel piyasada, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde 400-500 ton seviyesinde olan merkez bankası alımları ikiye katlanarak 1.000 - 1.100 ton bandına yükseldi.

Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının bu devasa talebi, mücevher ve ETF (Borsa Yatırım Fonu) gibi alanlara kalan arzı sınırlandırıyor. Bu darlık, piyasaya sınırlı yatırım sermayesi girse dahi fiyatların yukarı yönlü sert tepki vermesine zemin hazırlıyor.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR "SAĞLAM TABAN" SEVİYESİ

Kamu maliyelerine dair kaygılar ve yükselen tahvil getirilerinin yatırımcıyı yeniden güvenli limana yönelteceğini belirten Goldman Sachs, ons altın için 4 bin dolar seviyesini "sağlam bir taban" olarak tanımladı.

Tony Kim, fiyatların bu seviyeye yaklaşması halinde kurumsal yatırımcılar ile kamu kurumlarının kademeli alımları devreye soktuğunu ifade etti.

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