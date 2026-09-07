Altın fiyatları 7 Eylül 2026 Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde. Küresel piyasalarda ons altın, güçlü ABD istihdam verilerinin faiz beklentilerini etkilemesinin ardından 4.400 dolar seviyelerine gerilerken, yurt içinde gram altın 6.860 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Peki gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 7 Eylül 2026 güncel altın alış satış fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 7 Eylül 2026 sabahında serbest piyasada 6.862,02 TL'den alınırken 6.862,88 TL'den satılıyor. Gram altında günlük değişim yaklaşık yüzde 0,52 eksi seviyesinde gerçekleşti.



ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Düğün ve birikim amacıyla en fazla takip edilen altın türlerinden çeyrek altında alış fiyatı 10.979,24 TL, satış fiyatı ise 11.220,81 TL oldu.

Yarım altın 22.437,72 TL, tam altın 44.580 TL ve Cumhuriyet altını 44.745,98 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Küresel altın fiyatlarında ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin ardından satış baskısı görüldü. Veriler, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin yeniden fiyatlanmasına neden olurken spot altın yüzde 0,5 civarında değer kaybetti.

Piyasaların bu haftaki ana gündemlerinden biri ABD'de açıklanacak enflasyon verileri olacak. Özellikle tüketici fiyatları verisinin Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısı öncesinde faiz beklentilerinin şekillenmesinde etkili olması bekleniyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, güçlü bir enflasyon verisinin faiz artışı beklentilerini kuvvetlendirebileceğini, tahvil getirilerini yükseltebileceğini ve bunun altın üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceğini belirtti.

FedWatch verilerine göre piyasalarda eylül toplantısında faiz artışı ihtimali yüzde 58,4 seviyesinde fiyatlanıyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi sunmayan altın açısından baskı unsuru olarak değerlendiriliyor.

7 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

7 Eylül Pazartesi sabahı serbest piyasada altın alış ve satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.862,02 TL - Satış 6.862,88 TL

Çeyrek altın: Alış 10.979,24 TL - Satış 11.220,81 TL

Yarım altın: Alış 21.886,15 TL - Satış 22.437,72 TL

Tam altın: Alış 44.044,00 TL - Satış 44.580,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.916,95 TL - Satış 44.745,98 TL

Ziynet altını: Alış 43.909,52 TL - Satış 44.738,20 TL

Ata altın: Alış 45.220,35 TL - Satış 46.368,59 TL

Gremse altın: Alış 109.600,00 TL - Satış 111.073,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.722,17 TL - Satış 4.949,13 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.192,78 TL - Satış 6.414,13 TL

Ons altın: Alış 4.407,38 dolar - Satış 4.408,19 dolar

ALTINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Altın yatırımcıları açısından haftanın kritik başlığı ABD enflasyon rakamları olacak. Verilerin beklentilerin üzerinde veya altında gelmesi Fed'in faiz politikasına yönelik fiyatlamaları değiştirebileceği için ons altın ve buna bağlı olarak gram altın fiyatlarında hareketliliğin artmasına neden olabilir.

ABD enflasyon verisi 11 eylül cuma günü TSİ 15.30'da açıklanacak.