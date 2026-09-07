Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, çelik sektörünün hammadde tedarikinde karşı karşıya olduğu riske dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin hurda ihracatını kısıtlama hazırlığına işaret eden Tosyalı, Türkiye'nin hurdaya bağımlılığını azaltarak yerli madenleri işleyebilecek kapasite oluşturması gerektiğini söyledi.

AVRUPA'DAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Avrupa'da hurdaya dayalı yeni tesislerin devreye girmesi, Türkiye'nin önemli hammadde kaynaklarından biri olan bölgede dengeleri değiştirebilir.

Notbir'in haberine göre, Tosyalı, Avrupa Birliği'nin hurda ihracatına yönelik olası kısıtlamalarına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye çelik sektörünün önünde büyük bir risk var. Avrupa Birliği'nde hurdaya dayalı yeni yatırımlar ve tesisler kuruluyor. Bunun yanında Avrupa Birliği'nin hurda ihracatını kısıtlama yönünde çalışmaları var. Bu Türkiye çelik sektörü açısından önemli bir risk."

Avrupa'da yeni elektrik ark ocaklarının faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede oluşan hurdanın daha büyük bölümünün kıta içinde kullanılması bekleniyor. Bu durum Türkiye'nin hurda tedarikinde yeni alternatiflere yönelmesini gerekli hale getirebilir.

"MUTLAKA MADENİ İŞLEYEBİLECEK KABİLİYETLERİN OLUŞTURULMASI GEREKİYOR"

Tosyalı'ya göre sektörün bundan sonraki önceliği yalnızca yeni üretim kapasitesi oluşturmak değil, üretimde kullanılan hammaddenin çeşitlendirilmesi olmalı.

Türkiye'nin cevher işleme kabiliyetini artırması gerektiğini belirten Tosyalı, "Bundan sonraki önceliğimiz hammaddemizi ikame edecek yatırımlar. Mutlaka madeni işleyebilecek kabiliyetlerin oluşturulması gerekiyor. Mümkünse bunun yerli madenlerle yapılması lazım" dedi.

Türkiye'deki cevherlerin farklı kaynaklarla harmanlanarak ve uygun teknolojiler kullanılarak ekonomiye kazandırılabileceğini belirten Tosyalı, şirketin yurt dışındaki cevher zenginleştirme ve DRI alanındaki tecrübesini Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSU

Tosyalı, çelik sektörünün uzun vadeli yol haritasında hammadde kadar enerji ve düşük karbonlu üretimin de belirleyici olacağını söyledi.

"Önümüzdeki dönemde ülkemizde yalnızca kapasite artırmayı değil, mevcut üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak daha köklü adımları öne çıkarmamız gerekiyor. Hammadde çeşitliliği, yerli kaynakların işlenmesi, düşük karbonlu üretim ve yenilenebilir enerji bu yol haritasının ana başlıkları olacak."

Tosyalı'nın açıklamaları, özellikle Avrupa'nın kendi hurda ihtiyacının artması ve ihracata yönelik olası kısıtlamalar nedeniyle Türkiye çelik sektörünün hammadde politikasında yerli kaynakların ağırlığının artırılması gerektiğine işaret ediyor.