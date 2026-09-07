Kıdem tazminatında 2027 yılıyla birlikte hesaplar değişecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş, mevcut kıdem tazminatı tavanının 1 Ocak'ta memur maaşlarına yapılacak artışla yeniden belirleneceğine dikkat çekti. Asgari ücrette beklenen artışın ise düşük ücretli çalışanların kıdem tazminatına daha yüksek oranda yansıması bekleniyor. Karakaş, özellikle emeklilik ve işten ayrılma planı yapan çalışanlara 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki farka dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 79 BİN 628 TL'YE ÇIKABİLİR

SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın hesabına göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde memur maaşlarındaki güncelleme yüzde 8 seviyelerine ulaşabilir.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve oluşabilecek enflasyon farkıyla birlikte mevcut 73.729,87 TL'lik kıdem tazminatı tavanının yüzde 8 artması halinde yaklaşık 79.628 TL'ye ulaşması bekleniyor.

Bu senaryoda kıdem tazminatı tavanındaki artış 5.898,39 TL olacak. Dolayısıyla maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde bulunan çalışanlar açısından her hizmet yılı başına hesaplanabilecek azami tutar da aynı miktarda artacak.

Örneğin aynı işyerinde 10 yıllık kıdemi bulunan ve tavan üzerinden tazminat almaya hak kazanan bir çalışan açısından, diğer şartlar aynı kaldığında bu fark yaklaşık 58 bin 984 TL'ye ulaşabilir.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATINDA YÜZDE 30 SENARYOSU

Karakaş, asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatının halen 33.030,50 TL üzerinden hesaplandığını belirtti.

Asgari ücret için yüzde 50 oranında tek seferlik artış veya ocakta yüzde 30, temmuzda yüzde 20 artış yapılması gibi senaryoların konuşulduğunu aktaran Karakaş, ocak ayında en az yüzde 30'luk artışın kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde düşük ücretli çalışanların kıdem tazminatındaki oransal artış, tavan üzerinden kıdem tazminatı alan yüksek ücretli çalışanların artışından daha fazla olacak.

Karakaş ortaya çıkabilecek farkı şu ifadelerle anlattı:

"Netice ortadadır. Yüksek ücretlinin kıdem artışı yüzde 8 civarında kalırken, asgari ücretlinin kıdem tazminatı artışı en az yüzde 30 olacaktır. Düşük ücretlinin kıdem kazanımı oransal olarak yüksek maaşlıya göre en az yüzde 22 daha yüksek olacaktır. 2027 yılı, düşük ücretli çalışanlar için adeta bir telafi ve adalet yılı olmaya adaydır."

"31 ARALIK İLE 1 OCAK ARASINDAKİ O BİR GÜNLÜK EŞİĞİ SAKIN HAFİFE ALMAYIN"

Karakaş, emeklilik veya işten ayrılma planı yapan çalışanlara karar verirken zamanlamayı dikkate almaları gerektiğini söyledi.

Çalışanların kıdem tazminatı açısından yeni yılda oluşabilecek rakamları görmeden hareket etmemesi gerektiğine işaret eden Karakaş, "Dere geçerken at değiştirilmez; güncellemeler iyice somutlaşmadan yani tünelin ışığı görünmeden emeklilik kararı verilmez" ifadelerini kullandı.

Karakaş'ın özellikle dikkat çektiği tarih ise 1 Ocak 2027 oldu:

"Erken kalkan yol alır, vaktini bilen emeğinin hakkını alır. Çalışma hayatında en büyük sermaye alın teridir; lakin o sermayenin semeresini almak akılcı zamanlamaya bağlıdır. Açık gözlü tüccar kârını, akıllı işçi ise emeklilik zamanını doğru hesaplar. Hak kaybına uğramamak için 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki o bir günlük eşiği sakın hafife almayın!"