Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. ABD'li yatırım bankası, TCMB'nin eylül toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasını beklerken, yılın son çeyreğinde iki faiz indirimi öngördü. Bankaya göre politika faizi yıl sonunda yüzde 35'e gerileyebilir.

MORGAN STANLEY TCMB'NİN FAİZİ SABİT TUTMASINI BEKLİYOR

Morgan Stanley, TCMB'nin perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde tutmasını bekliyor.

Bankanın tahminine göre faiz indirimleri ise hemen başlamayacak. Enflasyon görünümünün iyileşmesiyle birlikte para politikasında gevşeme yılın son çeyreğine bırakılacak.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN EKİM VE ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Morgan Stanley ekonomistleri TCMB'nin yıl sonuna kadar toplam 200 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin ediyor.

Bankanın öngörüsüne göre TCMB'nin ilk hamlesi ekim ayında gelecek ve politika faizi 100 baz puan indirilecek. İkinci 100 baz puanlık indirimin ise aralık toplantısında yapılması bekleniyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yüzde 37 seviyesindeki politika faizi 2026 sonunda yüzde 35'e gerileyecek.

2027 SONU İÇİN YÜZDE 27,50 TAHMİNİ

Morgan Stanley yalnızca 2026 yılına ilişkin değil, 2027 için de faiz tahminini paylaştı.

Raporda faiz indirimlerinin gelecek yıl da kademeli şekilde devam edeceği ve politika faizinin 2027 sonunda yüzde 27,50 seviyesine kadar gerileyebileceği öngörüldü.

Bununla birlikte banka, enflasyon kaynaklı risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin faiz tahminleri üzerinde de risk oluşturduğu vurgulandı.

TÜRK LİRASI İÇİN "OLUMLU" DURUŞUNU KORUDU

Morgan Stanley'nin raporunda Türk lirasına ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Banka, küresel ve bölgesel koşulların zorlu olmasına rağmen Türkiye'deki mevcut para politikası çerçevesinin dayanıklılığını koruduğunu belirtti.

Bu kapsamda TL bazlı carry trade pozisyonlarına yönelik "olumlu/yapıcı" görüş sürdürüldü.

Stratejistler, üç aylık vadede dolar/TL'de kısa pozisyonları tercih etmeye devam ettiklerini bildirdi.

DOLAR/TL İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Morgan Stanley'e göre Türk lirasındaki değer kaybının hızı, vadeli piyasalarda fiyatlanan seviyelerin altında seyretmeye devam ediyor. Banka, bu görünümün carry trade yatırımcıları açısından cazip getirilerin korunmasını sağladığını değerlendirdi.

Buna karşılık enflasyonun yapışkan seyri nedeniyle yerel tahvil piyasasına ilişkin temkinli yaklaşımın devam ettiği belirtildi.

Piyasaların kısa vadeli odağında şimdi TCMB'nin perşembe günü vereceği faiz kararı bulunuyor. Morgan Stanley'nin senaryosunun gerçekleşmesi halinde eylül toplantısı faiz indirimi öncesindeki son bekleme toplantılarından biri olacak.