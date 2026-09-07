Şirket, 7 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) paylarının toptan alım-satım işlemine ilişkin süreci başlattığını duyurdu.

KAP açıklamasında yer alan detaylara göre işlem, Bülbüloğlu Vinç ortaklarından Önder Bülbüloğlu’nun sahip olduğu paylar üzerinden gerçekleştirilecek.

BVSAN çıkarılmış sermayesinin yüzde 3,0000'üne denk gelen 1.128.000 nominal değerli (1.128.000 adet) pay, pay başına 95,67 TL fiyatla Tera Yatırım'ın kendi portföyüne devredilecek.

Gerçekleşecek toptan alım-satım işleminin toplam hacmi yaklaşık 107,9 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

İŞLEMİN DETAYLARI VE TAKVİM

Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde yürütülen sürece dair öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:

• İşlem Tipi ve Rol: Tera Yatırım, söz konusu toptan alış-satış işleminde hem alıcı hem de satıcı üye sıfatıyla görev yapacak.

• Pay Niteliği: Devre konu olan paylar şu an itibarıyla Borsa’da işlem görmeyen nitelikte olup, işlem gününe kadar Borsa'da işlem görebilir niteliğe dönüştürülecek.

• Kısıtlama Bulunmuyor: Satışa konu paylar üzerinde satışı engelleyecek herhangi bir haciz, rehin veya teminat kaydı yer almıyor.

• Tahmini Takas Tarihi: Toptan alım-satım başvurusunun 7 Eylül 2026'da Borsa İstanbul'a iletildiği, satışın ise 9 Eylül 2026 tarihinde Pay Piyasası takas süreci dahilinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

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