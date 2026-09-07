Girişimcilere 905 bin TL'ye kadar finansal destek sağlayacak programın beşinci dönem başvuruları İŞKUR il müdürlükleri ve online platformlar üzerinden resmi olarak alındı.

Bakan Vedat Işıkhan tarafından detayları açıklanan destek paketi, engelli ve eski hükümlü bireylerin ekonomik özgürlük kazanmalarını ve toplumsal hayata entegrasyonlarını amaçlıyor. Program kapsamında belirlenen destek limitleri ise şu şekilde:

• Korumalı İş Yeri Projeleri: En yüksek hibe tutarı olan 905 bin TL sağlama imkanı,

• Engelli Girişimciler: Kendi işini kurmak isteyen engellilere 735 bin TL'ye kadar destek,

• Eski Hükümlüler: Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere 550 bin TL hibe imkanı.

Sağlanan imkanlar sadece nakdi sermaye desteğiyle de sınırlı kalmayacak; projeler kapsamındaki mesleki eğitim, rehabilitasyon süreçleri ve diğer yan destek kalemleri de fonlanarak hem bireysel girişimcilik hem de yeni istihdam alanları desteklenecek.

BAŞVURU ŞARTLARINDAKİ DETAYLAR TARTIŞMA YARATTI

Programın açıklanmasının ardından, eski hükümlülere yönelik sağlanan desteklerin başvuru kriterleri kamuoyunda bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Şartlar arasında terör suçlarından hüküm giymiş kişilere yönelik kısıtlamaların net ifade edilmemiş olması dikkat çekerken, bu şahısların hibe teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu oldu.

Uygulama esasları ve aday inceleme kriterlerinin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi beklenirken, İŞKUR üzerinden alınan başvuruların hem girişimcilere yeni bir başlangıç imkanı sunması hem de yerel ekonomiye canlılık kazandırması hedefleniyor.