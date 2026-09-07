Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos 2026 tarihinde yönetim kurulu kararıyla kuruluşuna karar verilen yeni şirket resmen kuruldu.

Şirketin ticaret unvanı Stratejik Sektör Tarım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. olarak belirlendi. Tescil ve ilan işlemleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 4 Eylül 2026 tarihli ve 11659 sayılı nüshasında yayımlanarak resmiyet kazandı.

Atılan bu stratejik adımla birlikte Gübretaş grubu; tarım, teknoloji ve madencilik alanlarındaki odaklı yatırım yapılanmasını güçlendirmeyi ve sektördeki katma değerli vizyonunu büyütmeyi hedefliyor.

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