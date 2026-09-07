KOORDİNASYON İHTİYACI NEREDE ORTAYA ÇIKIYOR?

Risk değerlendirmesi, işyeri hekimliği, işe giriş tetkikleri, çevre izinleri, eğitimler ve saha takibi aynı işletmede birbirine bağlı ilerleyen ancak farklı takvimler gerektiren başlıklar. Bu alanlar birbirinden kopuk yürütüldüğünde bilgi akışı, randevu planlaması, kayıt düzeni ve raporlama daha fazla koordinasyon gerektiriyor.

ENSATURK’ün hizmet modeli; iş sağlığı ve güvenliği, laboratuvar, mobil sağlık, çevre danışmanlığı, eğitim ve sosyal uygunluk denetimi başlıklarını işletmenin ihtiyacına göre ortak bir kapsam ve takip düzeninde ele alıyor. Buradaki temel yaklaşım, tekil hizmetleri yan yana sıralamaktan çok farklı operasyonların aynı iletişim ve planlama çerçevesinde yürütülmesi.

HİZMET YAPISININ SAYISAL GÖRÜNÜMÜ

MEVZUAT UYUMUNUN ÖTESİNDE SİSTEMATİK İSG TAKİBİ

İş sağlığı ve güvenliği tarafında iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, risk yönetimi ve saha odaklı OSGB çalışmaları yer alıyor. ENSATURK, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında işletmenin çalışma koşullarını yerinde değerlendirmeyi, riskleri önceliklendirmeyi ve uygulanabilir aksiyon planları oluşturmayı öne çıkarıyor.

Bu yaklaşımın analitik karşılığı, yalnızca belge veya takvim kontrolü değil; sahada tespit edilen aksiyonların kayıt altına alınması, açık kalan konuların görünür tutulması ve farklı operasyon noktalarında aynı takip mantığının sürdürülebilmesi. Çalışan sayısı veya operasyon noktası arttıkça tek bir iletişim ve kayıt düzeni, karar vericilerin süreci daha kolay izlemesine yardımcı olabiliyor.

MOBİL SAĞLIKTA OPERASYONUN SAHAYA TAŞINMASI

İşe giriş ve periyodik sağlık tetkikleri, özellikle çalışan sayısının yüksek olduğu işletmelerde zamanlama ve saha organizasyonu gerektiriyor. ENSATURK’ün mobil sağlık hizmeti çalışan sağlık taramalarının mobil araç ve ekiplerle işletme sahasında planlanmasına odaklanıyor. Şirketin resmî açıklamasında tarama, tetkik ve dijital süreç yönetiminin birlikte ele alındığı belirtiliyor.

LABORATUVAR ALTYAPISI SONUÇ VE KAYIT TARAFINI TAMAMLIYOR

Mobil tarama sonrasında tetkiklerin sonuçlandırılması ve kayıtların erişilebilir tutulması operasyonun devamı. ENSATURK Laboratuvar’ın İstanbul Eyüpsultan’daki merkez laboratuvarı ile Gebze’deki şube laboratuvarı; işe giriş sağlık raporları, periyodik tetkikler, analiz ve raporlama süreçlerinde hizmet veriyor. Şirketin resmî sitesinde dijital sonuç erişimi ve e-Nabız entegrasyonu da laboratuvar altyapısının unsurları arasında aktarılıyor. Laboratuvar hizmetleri, Laboratuvar analizleri ve raporlama süreçleri, saha operasyonlarının kayıt ve sonuç tarafını tamamlayan temel halkalardan birini oluşturuyor.

ÇEVRE, EĞİTİM VE DENETİM SÜREÇLERİ AYNI TABLODA NASIL YER ALIYOR?

İşletmelerin saha sorumlulukları iş güvenliğiyle sınırlı değil. Çevre izinleri, EÇBS işlemleri, beyanlar, atık yönetimi ve mevzuat takibi de düzenli izleme gerektiriyor. ENSATURK Çevre Danışmanlık, bu alanlarda çevre mevzuatına uyum süreçleri için danışmanlık sunduğunu belirtiyor.

Eğitim tarafında İSG, ilk yardım, mesleki ve teknik eğitim programları bulunuyor. Sosyal uygunluk denetim danışmanlığı kapsamında ise BSCI ve SEDEX/SMETA gibi tedarikçi denetimlerine hazırlık için sistem, saha ve dokümantasyon desteği veriliyor. Böylece farklı uyum başlıkları ayrı paydaşlarla tamamen kopuk biçimde yürütülmek yerine ortak bir planlama çerçevesinde takip edilebiliyor.

ENTEGRE MODEL HANGİ İŞLETMELER İÇİN DAHA ANLAMLI HALE GELİYOR?

Bu model özellikle çalışan sayısı, operasyon noktası veya eş zamanlı takip edilen uyum başlığı arttıkça daha anlamlı hale geliyor. Kurumsal açıdan temel mesele, her hizmeti tek bir tedarikçiden almak değil; hangi başlığın ne zaman, hangi kapsamda ve hangi kayıt düzeniyle yürütüldüğünü görünür tutabilmek. ENSATURK’ün sunduğu yapı da hizmetleri bu koordinasyon mantığında bir araya getirmeye odaklanıyor.

DEĞERLENDİRME

ENSATURK’ün modelinde öne çıkan unsur, İSG, mobil sağlık, laboratuvar, çevre, eğitim ve sosyal uygunluk süreçlerinin tek bir koordinasyon çerçevesinde ele alınması. İşletme açısından sağlanabilecek fayda ise ihtiyaçların doğru tanımlanmasına, hizmet kapsamının faaliyet yapısına göre belirlenmesine ve saha ile kayıt tarafının düzenli takip edilmesine bağlı. Kurumun hizmet kapsamı ve iletişim bilgileri resmî kanallarında yer alıyor.