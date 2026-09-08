Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI'ın Türkiye piyasasına yönelik eleştirilerinin ardından yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Tamamlanma aşamasına gelen çalışmayla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay sahipliği bilgilerinin daha ayrıntılı açıklanması ve fiili dolaşım oranlarının daha şeffaf hesaplanması hedefleniyor.

SPK DÜZENLEMEYİ TAMAMLAMAK ÜZERE

Bloomberg HT'den Bekir Gürdamar'ın haberine göre, SPK'nın hazırladığı çalışma son aşamaya geldi. Kaynaklar, yeni düzenlemenin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanmasının planlandığını belirtti.

Çalışmada Borsa İstanbul'daki şirketlerin nihai faydalanıcı mülkiyet bilgilerinin daha ayrıntılı ve zamanında açıklanmasına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Bunun yanında hisselerin fiili dolaşım oranlarının hesaplanmasında daha şeffaf bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

FİİLİ DOLAŞIM ORANLARINDA NE DEĞİŞECEK?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem görebilecek durumda bulunan paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Bu oran, özellikle endeks hesaplamaları ve yabancı yatırımcıların hisse değerlendirmelerinde önemli göstergelerden biri olarak kullanılıyor.

Yeni çalışmayla birlikte şirketlerdeki pay sahipliği yapısının daha ayrıntılı ortaya konulması ve fiili dolaşımdaki payların daha şeffaf biçimde belirlenmesi hedefleniyor.

Böylece piyasada gerçekten dolaşımda bulunan pay miktarı konusunda yatırımcıların daha net bilgiye ulaşabilmesinin önü açılacak.

MSCI TÜRKİYE İÇİN UYARMIŞTI

SPK'nın çalışmasının arkasında MSCI'ın haziran ayında Türkiye piyasasına ilişkin yaptığı değerlendirme bulunuyor.

MSCI, Türkiye'deki hissedar şeffaflığı ve koordineli işlemler konusunda bazı endişeler bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası yatırımcıların özellikle bazı küçük ölçekli halka açık şirketlerle bağlantılı fonların gerçekleştirdiği işlemlerin, şirketlerin fiili dolaşım oranlarını gerçekte olduğundan daha yüksek gösterebileceğine ilişkin kaygıları MSCI'ın değerlendirmesine yansımıştı.

MSCI bu nedenle nihai faydalanıcı mülkiyet bilgilerinin daha ayrıntılı ve zamanında açıklanmasını talep etmişti.

KOORDİNELİ İŞLEMLER İÇİN GÖZETİM ÇAĞRISI

MSCI'ın gündeme getirdiği bir diğer konu ise koordineli işlemler olmuştu.

Endeks sağlayıcısı, fiili dolaşımın belirlenmesinde daha şeffaf ve kurallara dayalı bir sistem kurulmasının yanı sıra koordineli işlemlere yönelik gözetim ve yaptırım mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

SPK'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin bu eleştirilerin giderilmesine yönelik hükümler içermesi bekleniyor.

KASIM 2026 KRİTİK TARİH

MSCI, haziran ayındaki değerlendirmesinde Türkiye açısından önemli bir takvime de işaret etmişti.

Türkiye piyasasında yeterli ve güvenilir ilerleme sağlanmaması durumunda Kasım 2026 MSCI Endeks İncelemesi kapsamında Türkiye ve ilgili menkul kıymetler hakkında bir danışma sürecinin başlatılabileceği belirtilmişti.

SPK'nın düzenlemeyi kısa süre içinde kamuoyuna açıklamaya hazırlanması, bu nedenle yalnızca yerli yatırımcılar açısından değil, Borsa İstanbul'u takip eden yabancı fonlar ve uluslararası yatırımcılar açısından da önem taşıyor.