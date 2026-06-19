Bloomberg'de yer alan habere göre; dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI, yayımladığı Küresel Piyasa Erişilebilirlik İncelemesi'nde Türkiye ve Endonezya'ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, her iki ülkede de serbest dolaşımdaki pay şeffaflığı ve fiyat oluşumuna ilişkin endişelerin sürdüğünü belirterek akış kriterinde düşüşe gitti.

MSCI raporunda, Türkiye'de özellikle küçük sermayeli halka açık şirketlerde gözlemlenen bazı piyasa davranışlarının fiyat oluşumunu bozabileceği ve oynaklığı artırabileceği ifade edildi.

MSCI'DAN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Raporda, Endonezya'da hissedarlık yapılarındaki şeffaflık eksikliği ve koordineli alım satım davranışlarının uluslararası yatırımcıların piyasayı değerlendirmesini zorlaştırdığı belirtilirken, Türkiye için de benzer endişelere yer verildi.

MSCI değerlendirmesinde, "Türkiye’de de, özellikle küçük sermayeli halka açık şirketler arasında benzer davranışlar gözlemlenmiştir. Bu sorunlar fiyat oluşumunu bozabilir ve oynaklığı artırabilir" ifadeleri kullanıldı.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

MSCI, Türkiye piyasasında kurallarda sık sık değişiklik yapılmasını ve çeşitli kısıtlamaların uzatılmasını da eleştirdi.

Raporda, Borsa İstanbul'un 2 Mart 2026 tarihinde tüm menkul kıymetler için piyasa genelinde açığa satış yasağını yeniden yürürlüğe koyduğu hatırlatılarak şu değerlendirme yapıldı:

"Kurallardaki sık değişiklikler ve kısıtlamaların sürekli olarak getirilmesi, iyi işleyen bir açığa satış çerçevesinin arzu edilen bir özelliği değildir."

YABANCI YATIRIMCI AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ?

MSCI'nin değerlendirmeleri, küresel fonların yatırım kararlarında referans olarak kullandığı kriterler arasında yer alıyor. Piyasa erişilebilirliği, şeffaflık ve fiyat oluşumu konularındaki olumsuz değerlendirmeler, yabancı yatırımcıların ilgili piyasalara yönelik iştahını etkileyebiliyor.

Özellikle son dönemde yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki hisse pozisyonlarını azaltması dikkat çekerken, MSCI'nin raporunda yer alan tespitlerin uluslararası yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

DİĞER ÜLKELER İÇİN DE DEĞERLENDİRME YAPTI

MSCI, Güney Kore'de reform çalışmalarına rağmen erişilebilirlik sorunlarının devam ettiğini belirtirken, Suudi Arabistan'da yatırımcı yeterlilik şartlarında iyileşme görüldüğünü ifade etti.

Kuruluş ayrıca Vietnam'ın sermaye piyasası reformlarında kaydettiği ilerlemeyi vurgulayarak süreci izlemeyi sürdürdüğünü açıkladı.