Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 12 Haziran ile sona eren haftada 117,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirirken, 428,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaptı. Böylece yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da üst üste beşinci haftada da net satıcı konumunda yer aldı.

HİSSEDE 117,8 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 117,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Buna karşılık yabancı yatırımcılar aynı dönemde 428,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) alımı yaptı.

HİSSE STOKU 40,8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 12 Haziran haftasında 40 milyar 632,5 milyon dolardan 40 milyar 801,1 milyon dolara yükseldi.

Hisse tarafında net satış görülmesine rağmen piyasa değerindeki değişim nedeniyle yabancıların hisse stoku artış kaydetti.

DİBS STOKU YÜKSELDİ

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS stoku 14 milyar 238,9 milyon dolardan 14 milyar 589,5 milyon dolara çıktı.

Öte yandan ÖST stoku ise 1 milyar 272,5 milyon dolardan 1 milyar 269,4 milyon dolara geriledi.

TCMB verileri, yabancı yatırımcıların geçen hafta hisse senedi tarafında satış yaparken tahvil piyasasına ilgisini sürdürdüğünü ortaya koydu.