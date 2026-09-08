Küresel piyasalarda ticaret gerilimleri ve merkez bankalarının faiz kararları öne çıkarken, Borsa İstanbul'da yeni işlem gününe yatay başlangıç yapılması bekleniyor. Yurt içinde piyasaların ana gündeminde perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı bulunurken, küresel tarafta ABD verileri ve ECB'nin vereceği mesajlar izlenecek.

BIST 100 endeksinin güne yatay açılışla başlaması bekleniyor.

PİYASALARIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonunda sona ermesi planlanan "Yarısı Bizden" kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, kampanya kapsamında İstanbul'da 2 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Küresel piyasalarda ise ABD-Kanada hattındaki ticaret gerilimi dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ürünlerinin ABD'de satılmayacağını açıklarken Kanada, ABD'den ithal edilen yüzlerce ürüne yüzde 15 ile yüzde 50 arasında gümrük vergisi getirdi.

Petrol piyasasında Goldman Sachs tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, Brent petrol için Aralık 2026 tahminini 85 dolar, 2027 tahminini ise 80 dolar olarak belirledi.

Jeopolitik cephede İran ile ABD arasındaki gerilim sürüyor. İran'ın ABD'yi "ekonomik savaş" konusunda tehdit etmesi ve ABD savaş gemilerine gelişmiş bir füze fırlattığını açıklaması piyasalardaki jeopolitik riskleri canlı tutuyor.

Asya tarafında Çin'in ticaret büyümesi ağustosta hızlanırken ithalatın beklentilerin altında kalması, ülkenin iç talebine ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini gösterdi.

BUGÜN PİYASALAR NEYİ TAKİP EDECEK?

ABD'de bugün açıklanacak istihdam değişimi ve TÜFE beklentileri küresel piyasaların gündeminde olacak. Haftanın kritik günü ise perşembe. Aynı gün hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarını açıklayacak.

Faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli kalması beklenirken, BIST 100 endeksinde bu sabah yatay açılış öngörülüyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 7 eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurduğu bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

NETGL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 – 10 – 11 Eylül’de toplanacak.

AEFES – 1 milyar TL tutarında 361 gün vadeli finansman bonosu ihraç edildi.

AGESA – Şirketin Ocak – Ağustos döneminde brüt prim üretiminin yıllık %41 artışla 21,2 milyar TL olduğu açıklandı.

AKFYE – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış’a ait 35,75 MWm/30 MWe kurulu gücündeki Gelinkaya Depolamalı GES projesi için 49 yıl süreli üretim lisansı verildiği açıklandı.

AKGRT – Şirketin Ocak – Ağustos döneminde brüt prim üretiminin yıllık %40 artışla 28,2 milyar TL olduğu açıklandı.

ANSGR – Şirketin Ocak – Ağustos döneminde brüt prim üretiminin yıllık %19,1 artışla 70,4 milyar TL olduğu açıklandı.

ANHYT – Şirketin Ocak – Ağustos dönemine ait brüt prim üretiminin, hayat dalında 15,9 milyar TL, hayat dışında 1,4 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

BIGEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Ekim seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BYDNR – Şirketin, KVKK kapsamında verilen 1 milyon TL idari para cezasına ilişkin haberlerdeki kararın yeni olmadığı, cezanın mahkeme kararıyla iptal edildiği ve ödenen 750.000 TL’nin şirkete iade edildiği, ancak yargı sürecinin istinafta devam ettiği açıklandı.

DOFRB – Grup şirketlerimizden birinin, Türkiye’de aynı sektörde faaliyet gösteren önemli bir üretici şirket ile bir işletmeci şirketin hisselerinin tamamının satın alınması konusunda satıcı taraflarla mutabakata vardığı açıklandı.

DURKN – Şirketin Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı’na katıldığı açıklandı.

DYOBY – 1 milyar TL’ye kadar yurt içi kira sertifikası ihracı kapsamında SPK ve ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

EBEBK – Şirketin, Ağustos 2026’da Türkiye’de mağaza ve e-ticaret kanalından satılan ürün adedinin yıllık bazda %23,8 artışla 10,74 milyona, yılın ilk 8 ayında ise %21,6 artışla 82,55 milyona ulaştığı açıklandı.

EFOR – Bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik’in 15 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ERCB – Kaplankaya Yat Limanı Revizyonu Projesi kapsamında yaklaşık 9 milyon dolar tutarlı 516 adet çelik kazık boru siparişi alındığı açıklandı.

ESCAR – 5 milyar TL’ye kadar yurt içi kira sertifikası ihracı kapsamında SPK ve ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

GSDHO – Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. bünyesindeki Lena Maritime tarafından bir adet kuru yük gemisi alım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

GUBRF – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları tarafından Stratejik Sektör Tarım ve Teknoloji Yatırımları unvanlı şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

GZNMI – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

LIDER – 189 gün vadeli 100 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

LILAK – Çorlu Kojenerasyon Santrali’nde 5 gaz motorunun devre dışı bırakılması ve 0,691 MWe gücündeki dizel jeneratör ünitesinin lisansa eklenmesine ilişkin EPDK başvurusunun onaylandığı açıklandı.

MASFN – Maldivler’de lagün üzeri GES ve Batarya Enerji Depolama Sistemi projesi kapsamında toplam 7,5 milyon dolar tutarında iki sözleşme imzalandığı açıklandı.

MCARD – Bilet.com’un %51’inin devralınmasına yönelik Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzalanırken, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili’nin de ayrı ayrı %10,75 pay alacağı açıklandı.

OBAMS – Foodist İstanbul 2026 Fuarı kapsamında yaklaşık 20 milyon dolar tutarında yeni sipariş alındığı açıklandı.

PETUN – 1 milyar TL’ye kadar yurt içi kira sertifikası ihracı kapsamında SPK ve ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

RAYSG – Şirketin Ocak – Ağustos döneminde brüt prim üretiminin yıllık %4,7 azalışla 27,3 milyar TL olduğu açıklandı.

SKTAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu BBB- (tr)’den B (tr)’ye, not görünümü ise durağandan negatife revize edildi.

VAKBN – GMTN Programı kapsamında yurt dışında toplamda 140 milyon dolar tutarında sürdürülebilir özel sektör tahvili ihraç edildi.

VESTL – Şirketin %50 iştiraki Meta Nikel Kobalt’ın, Manisa Gördes’teki IV. Grup maden işletme ruhsatının Polimetal Madencilik’e devri için bağlayıcı sözleşme imzaladığı; devrin MAPEG onayına tabi olduğu ve ruhsatın altın madenciliği faaliyetleri tamamlandıktan sonra Meta’ya bedelsiz iade edileceği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ETILR – Şirket sermayesinin 240 milyon TL’den %4,28 oranında tahsisli olarak 10.288.924 TL nakden artışla 250.288.924 TL’ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 10.288.924 adet payın 6,11 TL fiyattan İzzettin Kaplan’a satılması için Borsa İstanbul’a başvuru yapıldı.

HEDEF – Şirket sermayesinin 3 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 3 milyar TL artışla 6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

MHRGY – Şirket sermayesi bugün 1,24 milyar TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 620,2 milyon TL artışla 1,86 milyar TL’ye yükseltilecek. (Düzeltilmiş pay fiyatı: 2,20 TL)

MMCAS – Şirketin 15 milyon TL hasılat elde edilecek şekilde yaptığı tahsisli sermaye artış başvurusunun tutarın yükseltilmesi amacıyla geri çekildiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat LIDER 0,0357 0,0303 %0,16 08.09.2026 22,60 22,56 PLTUR 0,6088 0,5175 %2,88 10.09.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul şirketlerinin 7 eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ve KAP'a bildirdiği pay alım-satım işlemlerine ilişkin duyurulardan öne çıkanlar şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 375.000 adet pay 38,62 – 39,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSGY – Mehmet Emin Çiftçi tarafından 9,91 – 9,95 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,88’e yükseldi.

ATSYH – Şirketin devri sonrasında 10-23 Eylül tarihleri arasında 104,00 TL fiyattan zorunlu pay alım teklifi sunulacağı açıklandı.

BAHKM – Serkan Bahadır tarafından 159,80 – 168,70 TL fiyat aralığından 33.723 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %59,96’ya yükseldi.

BALSU – Azami 10.000.000 adet pay ve 100 milyon TL tutarında 1 yıl süreli pay geri alım programı başlatıldığı açıklandı.

BIGTK – Bulls Portföy tarafından 1.365.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0’a geriledi.

BORLS – Hedef Portföy tarafından 53.112.748 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0’a geriledi.

BULGS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 30,60 – 30,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

BVSAN – Önder Bülbüloğlu’na ait şirket sermayesinin %3’üne karşılık gelen 1.128.000 adet payın kaydileştirilerek 95,67 TL fiyattan TERA’ya toptan alış satış işlemiyle devredilmesi için Borsa İstanbul’a başvuru yapıldığı açıklandı.

CELHA – Zorunlu pay alım teklifi kapsamında dün alınan pay bulunmadığı açıklandı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.075.421 adet pay 9,38 – 10,03 TL fiyat aralığından geri alındı.

DITAS – Bulls Portföy tarafından 17.966.527 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0’a geriledi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 17,96 – 18,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.150.000 adet pay 10,67 – 10,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENKM – Macit Aydın tarafından 10,82 – 10,84 TL fiyat aralığından 135.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,12’ye yükseldi.

GEREL – İzgi Holding tarafından 1.201.000 adet pay alış ve 1.000 adet pay satış işlemi yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,99’e yükseldi.

GESAN – Tera Portföy tarafından 10.272.956 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,18’e geriledi.

GSDHO – Delta Global AG tarafından 4,42 – 4,50 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,95’e yükseldi.

ISVEA – Tera Portföy tarafından 29.238.041 adet pay alış ve 128.370 adet pay satış işlemi yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,58’e yükseldi.

MAGEN – Yusuf Şenel tarafından 33,20 – 34,00 TL fiyat aralığından 1.786.357 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,63’e yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.734.353 adet pay 32,98 – 34,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 42,38 – 42,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.102.441 adet pay 21,94 – 22,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

SUWEN – Ziraat Portföy tarafından 7,00 TL ortalama fiyattan 40.461.673 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0’a geriledi.

TGSAS – Zorunlu pay alım teklifi kapsamında dün alınan pay bulunmadığı açıklandı.

TKFEN – Cevahir Taahhüt İnşaat tarafından 201,90 – 212,30 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, birlikte hareket edenlerle şirket sermayesindeki payı %36,62’ye yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)