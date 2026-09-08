CW Enerji'de (CWENE) yatırımcıların dikkatini çeken yeni bir finansman gelişmesi yaşandı. Şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan, şirket hesaplarına 150 milyon TL sermaye avansı gönderdi. Son ödemeyle birlikte Sarvan tarafından CW Enerji'ye aktarılan toplam sermaye avansı 2,7 milyar TL'yi aştı.

CWENE'YE 150 MİLYON TL DAHA AKTARILDI

Şirketin açıklamasına göre pay sahibi Tarzan Tarık Sarvan tarafından 150.000.000 TL tutarında sermaye avansı CW Enerji hesaplarına aktarıldı.

Böylece Sarvan'ın şirkete bugüne kadar gönderdiği toplam sermaye avansı 2.713.774.391,42 TL'ye ulaştı.

Son 150 milyon TL'lik ödeme, toplam sermaye avansının yaklaşık yüzde 5,5'ine karşılık geliyor.

CW ENERJİ'YE AKTARILAN PARA 2,7 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Toplam rakamın büyüklüğü özellikle dikkat çekiyor. Sarvan tarafından şirkete aktarılan sermaye avansı 2 milyar 713 milyon TL'yi aşmış durumda.

Sermaye avansı, şirket ortağının şirkete kaynak sağlaması anlamına geliyor. Ancak bu tutarın doğrudan "sermaye artırımı" olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Sermaye avansı, ileride sermayeye dönüştürülebilecek bir kaynak niteliği taşıyabilse de mevcut açıklamada yeni bir sermaye artırımı kararı verildiğine ilişkin bilgi bulunmuyor.

Bu ayrım CWENE yatırımcısı açısından önemli.

CWENE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

CW Enerji güneş enerjisi santralleri, mühendislik ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin yürüttüğü projeler düşünüldüğünde finansman kaynakları ve nakit yapısı yatırımcıların izlediği başlıklar arasında bulunuyor.

150 milyon TL'lik son aktarımın ardından yatırımcı açısından bundan sonraki önemli konu, 2,7 milyar TL'yi aşan toplam sermaye avansının şirket tarafından nasıl değerlendirileceği olacak.

Şirketin ilerleyen dönemde sermaye avanslarına ilişkin atacağı yeni adımlar ve olası sermaye işlemleri KAP açıklamaları üzerinden takip edilecek.

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