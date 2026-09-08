Türk Hava Yolları (THYAO), dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Liverpool ile dev bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. THY, 1 Haziran 2027'den itibaren Liverpool FC'nin Ana Partneri olacak. Anlaşmayla birlikte Türk Hava Yolları logosu 2027/28 sezonundan itibaren İngiliz devinin formasının ön yüzünde yer alacak.

Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarını kapsayacak anlaşmanın 5 yıllık toplam değerinin 300 milyon sterlinin üzerinde olacağı ifade ediliyor.

LIVERPOOL FORMASINDA THY LOGOSU YER ALACAK

Liverpool tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları ile iş birliği 1 Haziran 2027'de başlayacak. THY logosu, 2027/28 sezonuyla birlikte Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının göğüs bölümünde yer alacak.

Anlaşma aynı zamanda Liverpool'un forma sponsorluğunda 17 yıl sonra gerçekleşecek ilk değişiklik olacak.

Kulübün uzun yıllardır ana partneri olan Standard Chartered ise 2027'den itibaren Global Partner statüsüyle Liverpool ile çalışmaya devam edecek.

5 YILLIK ANLAŞMANIN DEĞERİ 300 MİLYON STERLİNİ AŞACAK

Anlaşmanın finansal boyutu da gündemde. Paylaşılan bilgilere göre Türk Hava Yolları ile Liverpool arasındaki 5 yıllık anlaşmanın toplam değerinin 300 milyon sterlinin üzerinde olması bekleniyor.

Bu rakam yıllık ortalamaya çevrildiğinde 60 milyon sterlinin üzerinde bir sponsorluk bedeline karşılık geliyor.

THY böylece Premier Lig'in küresel ölçekte en fazla takip edilen kulüplerinden birinin forma önünde markasını konumlandıracak.

THY'DEN LIVERPOOL AÇIKLAMASI! "17 YIL SONRA BİR İLK" DİYEREK DUYURDULAR

Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklama yapıldı.

Liverpool'un 17 yıl sonra ilk kez yeni bir sponsorunun olacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türk Hava Yolları, 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren Liverpool FC’nin (Liverpool Futbol Kulübü) Ana Partneri olacağını duyurdu. İş birliği kapsamında, 2027/28 sezonunun başlangıcından itibaren Türk Hava Yolları logosu Liverpool FC erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak. Bu anlaşma, Liverpool FC’nin ticari tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, Kulübün Ana Partnerinde 17 yıl sonra gerçekleşecek ilk değişiklik olma özelliğini taşıyor."

Türk Hava Yolları, 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren Liverpool FC’nin (Liverpool Futbol Kulübü) Ana Partneri olacağını duyurdu. İş birliği kapsamında, 2027/28 sezonunun başlangıcından itibaren Türk Hava Yolları logosu Liverpool FC erkek, kadın ve akademi takımlarının… — Türk Hava Yolları (@TK_TR) September 8, 2026

THYAO HİSSESİ NE DURUMDA?

Dev sponsorluk anlaşmasının duyurulduğu 8 Eylül'de Türk Hava Yolları'nın Borsa İstanbul'da işlem gören THYAO hissesi saat 11.50 civarında 297 TL seviyesinde bulunuyor.

Paylaşılan piyasa verilerine göre hissedeki günlük yükseliş yüzde 0,08 seviyesinde. THYAO'da işlem hacmi ise 3,5 milyar TL'yi aşmış durumda.

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