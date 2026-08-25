Rekabet Kurulu, küresel şirketleri ilgilendiren çok sayıda devralma, birleşme ve ortak girişim işlemini karara bağladı. Kurulun dikkat çeken kararlarından biri Warner Bros. Discovery'nin tek kontrolünün Paramount Skydance tarafından devralınmasına ilişkin oldu. İşleme koşullu olarak izin verilirken, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin işlemleri de onaylandı.

WARNER BROS. DISCOVERY İÇİN KOŞULLU İZİN

Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan duyuruya göre Warner Bros. Discovery Inc'nin tek kontrolünün Paramount Skydance Corporation tarafından devralınması işlemi koşullu olarak uygun bulundu.

Kurul ayrıca UPM-Kymmene Corporation ile Sappi Limited tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulmasına onay verdi.

BİRLEŞME VE DEVRALMALARA ONAY

Indovida India Private Limited'in EPL Limited ile birleşmesi ve EPL Limited üzerinde Indorama Netherlands B.V. ile Epsilon Bidco Pte. Limited tarafından ortak kontrol kurulması işlemi uygun bulundu.

International Flavors & Fragrances Inc'nin gıda içerikleri iş koluna ilişkin hisselerinin yüzde 90,1'inin, CVC Capital Partners Plc tarafından yönetilen fon ve araçlar aracılığıyla devralınmasına izin verildi.

Project Potter Holdings LLC'nin ortak kontrolünün Francisco Partners Management L.P. ile Heidelberg Materials AG tarafından devralınması da Kurul tarafından onaylandı.

C2X Limited ile CP Industrial Capital Management Co. Limited arasında C2X Asia Pte. Limited unvanlı tam işlevsel ortak girişim kurulmasına izin verildi.

Kurul ayrıca Associated British Food Plc iştiraki tarafından kontrol edilen Hebei Mauri Food Co. Limited'in, AB Mauri China Limited ile Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Limited arasında kurulan AB Mauri Yihai Kerry Investment Company Limited tarafından devralınmasını uygun buldu.

Böylece Rekabet Kurulu, Warner Bros. Discovery işleminde koşullu izin verirken, gündemindeki diğer uluslararası birleşme, devralma ve ortak girişim işlemlerine de onay verdi.