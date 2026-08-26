Türkiye Halk Bankası (HALKB), yurt dışı finansman çalışmalarına ilişkin yeni gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bankanın açıklamasına göre ABD'de devam eden ceza davasının Halkbank lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan yeni finansman sağlandı.

1,1 MİLYAR DOLARLIK YENİ KAYNAK

Halkbank, dava sürecinin tamamlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar tutarında ilave kaynak temin ettiğini açıkladı.

Banka, dava sonuçlanmadan önce de Sermaye Benzeri Tahvil (AT1) ve bilateral kredi anlaşmaları dahil olmak üzere farklı kanallardan toplam 3,9 milyar dolarlık yurt dışı kaynak sağlamıştı.

Son işlemle birlikte Halkbank'ın söz konusu dönemde uluslararası piyasalardan temin ettiği toplam kaynak 5 milyar dolara ulaştı.

MUHABİR BANKA SAYISINDA HIZLI ARTIŞ

Halkbank'ın açıklamasında dikkat çekilen bir diğer gelişme ise uluslararası bankacılık ilişkileri oldu.

ABD'deki dava sürecinin tamamlanmasının ardından işlem gerçekleştirilen muhabir banka sayısında hızlı artış yaşandığı belirtildi. Banka, bu gelişmenin uluslararası piyasalardaki faaliyetleri açısından memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

5 MİLYAR DOLARLIK GMTN PROGRAMI KURULDU

Halkbank aynı zamanda uluslararası borçlanma kapasitesini genişletecek yeni bir programı da devreye aldı.

Yönetim Kurulu'nun onayı doğrultusunda 17 Temmuz 2026 itibarıyla 5 milyar dolar karşılığı büyüklüğünde Global Medium Term Notes (GMTN) programı kuruldu.

GMTN programı, bankanın farklı vadelerde ve para birimlerinde uluslararası piyasalarda tahvil ihraç ederek finansman sağlamasına imkan tanıyor.

YENİ TAHVİL VE EUROBOND İHRAÇLARI GÜNDEMDE

Banka, sabit getirili kıymet yatırımcılarıyla yurt dışında bir yatırımcı turu da gerçekleştirdi. "Non-Deal Road Show" olarak adlandırılan görüşmelerde yatırımcılara bankanın finansal görünümü ve planları aktarılırken, yakın dönemde yapılması planlanan ihraçlara yönelik talebin güçlü olduğu belirtildi.

Bu gelişme, Halkbank'ın önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalarda yeni tahvil veya eurobond ihraçlarına gidebileceğine işaret ediyor.

Halkbank, KAP açıklamasında uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmaya ve sürdürülebilir kaynak teminini destekleyen alternatif fonlama kanallarını değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi.