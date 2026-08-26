Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde ASTOR, KTLEV ve TEHOL hisselerinde 25 Ağustos 2026 tarihinde özel emir işlemleri gerçekleştirildi. Üç hissedeki işlemlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,75 milyar TL'ye ulaşırken, en yüksek özel emir hacmi TEHOL'de kaydedildi.

3 HİSSEDE 1,75 MİLYAR TL'LİK İŞLEM

Üç şirkette gerçekleştirilen özel emir işlemlerinin toplam hacmi 1 milyar 749 milyon 974 bin 462 TL oldu.

Hisse İşlem hacmi İşlem adedi İşlem fiyatı ASTOR 34.093.862 TL 99.982 lot 341,00 TL KTLEV 839.780.000 TL 15.920.000 lot 52,75 TL TEHOL 876.100.600 TL 21.010.000 lot 41,699 TL

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemleri, piyasada o anda gerçekleşen işlemlerden farklı olarak alıcı ve satıcının belirli koşullar üzerinde anlaşmasıyla gerçekleştiriliyor. İşlemde karşı yatırım kuruluşu, nominal tutar, fiyat veya getiri, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı önceden belirleniyor.

Sisteme gönderilen özel işlem emri yalnızca işlemin gerçekleştirilmek istendiği karşı yatırım kuruluşu tarafından görülebiliyor.

Yüksek tutarlı bazı işlemlerin ardından tarafların pay alım veya satım bildirimleri KAP üzerinden açıklanabiliyor. Böyle bir bildirim yapılmadığı durumlarda ise özel emirle gerçekleşen işlemin alıcı ve satıcısının kim olduğu kamuya açık verilerden belirlenemiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.