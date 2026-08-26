Tera Portföy Yönetim A.Ş., Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 26 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Bildirime göre Tera Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu çeşitli fonlar, yeni halka arz edilen CITAS paylarında yüklü alım gerçekleştirdi.

7,5 MİLYON LOT CITAS ALINDI! PAYI YÜZDE 6,66'YA ÇIKTI

Tera Portföy bünyesindeki fonların CITAS pay piyasasında 24 Ağustos 2026 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde 7 milyon 576 bin 100 nominal pay alındı.

Aynı dönemde 52 bin 138 nominal payın satışı gerçekleştirildi. Böylece net alım miktarı 7 milyon 523 bin 962 lot oldu.

İşlemler sonucunda Tera Portföy tarafından yönetilen fonların Çitlekçi Mağazacılık sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 2,481817'den yüzde 6,661796'ya çıktı.

Böylece Tera Portföy fonlarının CITAS'taki toplam payı yüzde 5 bildirim sınırını aşmış oldu.

6 FONUN PORTFÖYÜNDE CITAS PAYI BULUNUYOR

KAP açıklamasında CITAS paylarının Tera Portföy tarafından yönetilen 6 farklı fonun portföyünde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu fonlar şöyle;

Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (DOH)

Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (T3B)

Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY)

Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fonu (TMV)

Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM)

Tera Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (THF)