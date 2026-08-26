Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler, ABD ile Kanada arasındaki yeni tarife gerilimi ve merkez bankalarının faiz patikasına yönelik beklentiler fiyatlamalarda öne çıkıyor. Yurt içinde ise gözler 10 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilirken, Borsa İstanbul'da güne hafif alıcılı bir başlangıç bekleniyor.

Yeni işlem gününde piyasaların en önemli veri başlığı ABD olacak. Bugün açıklanacak PCE enflasyonu ve büyüme rakamları, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ GELİŞMELER

Orta Doğu'da piyasaların odağındaki Hürmüz Boğazı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, boğazdaki tüm mayınların Amerikan donanması tarafından temizlendiğini belirterek İran'a bu konuda "sıfır tolerans" gösterileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Umman ile varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu ve güney koridorunun kapatıldığını açıkladı.

Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir aracılığıyla ABD'ye ilettiği de bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Münir ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı görüşerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

IMF'DEN ENERJİ ŞOKU MESAJI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İran savaşıyla ortaya çıkan enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattığını söyledi.

Georgieva, buna karşın yükselen tahvil faizleri ve dezenflasyon sürecindeki duraksamanın ülkelerin mali dengeleri üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

BOFA TCMB İÇİN TEK FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Yurt içinde para politikasına yönelik yabancı kurum tahminleri de takip ediliyor. Bank of America (BofA), mevcut enflasyon görünümü ve küresel risklerin TCMB'nin faiz indirimi için hareket alanını sınırladığı değerlendirmesinde bulundu.

BofA, 2026'nın kalan bölümünde yalnızca ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Kurumun tahminine göre politika faizi yılı yüzde 36 seviyesinde tamamlayacak.

HSBC stratejistleri ise 10 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentilerinin piyasalarda güçlenebileceğini ve TL cinsi tahvillerin getiri eğrisinin dikleşebileceğini öngörüyor.

ABD-KANADA HATTINDA TARİFE GERİLİMİ

Ticaret cephesinde Kanada'nın kararı öne çıktı. Kanada, ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergilerine karşı Amerikan mallarına 27,6 milyar Kanada doları, yaklaşık 19,94 milyar dolar, tutarında misilleme tarifesi açıkladı.

Karar, küresel ticarette korumacı politikaların yeniden güçlenebileceğine ilişkin endişeleri artırırken ABD ile Kanada arasındaki ticaret ilişkileri piyasalar tarafından izlenecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

BIST şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 25 Ağustos 2026 tarihinde bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şu şekilde;

BKRGY – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

INTET.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle bugün ve yarın toplanacak.

AGROT – Bulgaristan merkezli CODE-ALL AD’nin %20’sine 1 milyon euro karşılığında iştirak edilmesine yönelik işlemlerin tamamlandığı ve pay sahipliğinin kesinleştiği açıklandı.

BJKAS – Jean Onana’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği açıklandı.

CASA – Olimar Madencilik’in mali yapısı ve finansal performansının yatırım kriterlerine uygun bulunmaması nedeniyle paylarının satın alınmasına yönelik görüşmelerin sonlandırıldığı açıklandı.

CEMTS – Şirketin yatırım teşvik belgesinin süresinin 18 ay uzatılarak 28 Mart 2028’e kadar geçerli olacağı açıklandı.

EGEEN – Bağlı ortaklığı EEFZ Dış Ticaret’in 200.000 TL tutarındaki sermaye artırımına, payına düşen 199.984 TL ile iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

EKGYO – Konya Meram 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin yeterli rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

ENDAE – Ahmet Boyacıoğlu tarafından 1.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

EUREN – Yatırım kredisi kapsamında Kalkınma Bankası lehine Eskişehir fabrikaları üzerinde bulunan 3 milyar TL’lik ipoteğin kaldırıldığı, yerine Solar Camları fabrikası üzerinde 1 milyar TL’lik ipotek tesis edildiği açıklandı.

FENER – Şirketin talebi üzerine JCR Eurasia ile kredi derecelendirme sözleşmesinin iptal edildiği, derecelendirme sürecinin sonlandırılarak mevcut notların geçerliliğini yitirdiği açıklandı.

GOLTS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “A (tr)”den “A- (tr)”ye düşürüldüğü, not görünümünün “Durağan” olarak korunduğu açıklandı.

HALKB – ABD’deki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından 1,1 milyar dolar ilave olmak üzere toplam 5 milyar dolar yurt dışı kaynak temin edildiği açıklandı.

KGYO – 106 gün vadeli 225 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

KOCMT – Osmaniye’deki filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisi kapsamında 3,85 milyon euro bedelli vinç yatırımının tamamlandığı açıklandı.

KRDMB & TERA & TRHOL – Daha önce MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne dahil edileceği açıklanan hisselerin endekse eklenmeyeceği açıklandı.

KRGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Eylül seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

LIDER – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “A+ (tr)”, not görünümünün “Durağan” olarak teyit edildiği açıklandı.

LXGYO – Halka arzdan elde edilen nema dahil 1,08 milyar TL’lik fonun %29’una karşılık gelen 310,2 milyon TL’sinin kullanıldığı; fonun %23’ünün proje maliyetlerinin finansmanına, %6’sının işletme sermayesi ihtiyaçlarına ayrıldığı açıklandı.

MIATK – Şirketin bağlı ortaklığı Tripy Mobility’nin West London Chambers Business Awards 2026 kapsamında finalist seçildiği açıklandı.

OTKAR – 364 gün vadeli 2 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

OZYSR – Berker Akın tarafından 150.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

SARAE – Şirket ile yurt içi yerleşik bir müşteri arasında 2,9 milyar TL tutarında elektrik iletim hattı inşaatı sözleşmesi imzalandığı, sözleşme bedelinin 2025 yılı hasılatının %41’ine karşılık geldiği açıklandı.

TRILC – Şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal ve Battal Holding’in taraf olduğu konkordato davasında geçici mühlet süresinin 2 Eylül’den itibaren iki ay uzatıldığı açıklandı.

VAKKO – Şirketin 2026 yıl sonu beklentileri kapsamında 26 milyar TL net satış, 3,75 milyar TL FAVÖK ve %14,42 FAVÖK marjı öngördüğü açıklandı.

VANGD – Şirket aktiflerinin %94,08’ini oluşturan Van’daki arsa, fabrika ve diğer varlıkların Van-Bes Besicilik’e aylık 400.000 TL bedelle 10 yıllığına kiralandığı açıklandı.

VANGD – Van-Bes Besicilik ile imzalanan kira sözleşmesinin önemli nitelikte işlem olup olmadığına ilişkin SPK’ya başvurulmasına, sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ve kiracı hakkında hukuki süreç başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

VBTYZ – Şirketin, Türkiye’de yerleşik bir bankadan hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri kapsamında 109,2 milyon TL tutarında sipariş aldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 1.280 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

CASA – Şirket sermayesinin 4,9 milyon TL’den %104,08 oranında tahsisli olarak 5,1 milyon TL artışla 10 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

CWENE – Şirket sermayesinin 1,08 milyar TL’den %53,02 oranında bedelsiz olarak 571,7 milyon TL artışla 1,65 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CWENE – Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirkete 377,7 milyon TL sermaye avansı aktarılırken, aktarılan toplam sermaye avansı 2,25 milyar TL’ye ulaştı.

NETAS – Şirket sermayesinin 64,9 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 194,6 milyon TL artışla 259,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi TURSG 0,1500 0,1275 %2,44 27.08.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 25 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği pay alım-satım bildirimlerden öne çıkanlar şöyle;

A1YEN – Pardus Portföy tarafından 4.109.689 adet alış ve 6.611.544 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,72’ye geriledi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.429 adet pay 34,30 – 34,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Pay geri alım programı kapsamında alınan 2.000.000 adet pay 18,15 TL fiyattan satılırken, 28,8 milyon TL kazanç elde edildi.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.500 adet pay 68,00 – 68,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 19,31 – 19,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORTE – Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebubekir Balıkçı tarafından 127,40 – 132,10 TL fiyat aralığından 184.195 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,88’e geriledi.

GIPTA – Mehmet Sönmez tarafından 103,20 TL fiyattan 60.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,07’ye geriledi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 16,75 – 16,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

INDES – Desbil Teknolojik Ürünler tarafından 11,61 TL fiyattan 2.390.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,48’e yükseldi.

INDES – Nevres Erol Bilecik tarafından 11,61 TL fiyattan 2.390.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30,61’e geriledi.

KLSYN – Pay geri alım programı kapsamında alınan 200.000 adet pay 15,75 TL fiyattan satılırken, 2,5 milyon TL kazanç elde edildi.

KTLEV – Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tarafından 61,35 TL ortalama fiyattan 53.030.000 adet pay alınırken, Pusula Finans Holding üzerinden sahip olduğu dolaylı payı %0,76’ya yükseldi.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.551 adet pay 63,80 – 64,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)