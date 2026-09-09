Okul servis ücretlerine zam geldi son dakika.. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis ücretlerine yüzde 10 ile yüzde 35 arasında zam gelirken, yıllık ücretler mesafeye göre 27 bin 331 TL'den başlayıp 93 bin 610 TL'ye kadar çıkıyor. En yüksek zam oranı İzmir'de görülürken, en pahalı tarife İstanbul'da uygulanacak. Peki okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de öğrenci servisi aylık ve yıllık kaç TL? İşte yeni tarife...

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre yıllık ücretler şöyle;

0-1 km: 39.970 TL

1-3 km: 42.804 TL

3-5 km: 46.258 TL

5-7 km: 48.249 TL

7-9 km: 50.868 TL

9-11 km: 58.923 TL

11-13 km: 67.822 TL

13-15 km: 71.239 TL

15-17 km: 76.899 TL

17-19 km: 81.304 TL

19-21 km: 86.515 TL

21-23 km: 90.112 TL

23-25 km: 93.610 TL

Böylece İstanbul'da en düşük yıllık servis ücreti 39 bin 970 TL, en yüksek ücret ise 93 bin 610 TL oldu.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ AYLIK KAÇ TL?

Yıllık tarife 9 aylık eğitim dönemi üzerinden aylık maliyete çevrildiğinde velilerin karşılaşacağı yük daha net görülüyor.

39 bin 970 TL'lik en kısa mesafe tarifesi aylık ortalama yaklaşık 4 bin 441 TL'ye, 93 bin 610 TL'lik en uzun mesafe tarifesi ise yaklaşık 10 bin 401 TL'ye denk geliyor.

Bu hesaplama yalnızca yıllık ücretin 9 aya bölünmesiyle elde edilen yaklaşık tutarı gösteriyor; fiili ödeme planları farklılık gösterebilir.

ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 27 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 25,49 zam yapıldı.

2026-2027 tarifesi:

0-3 km: 27.331 TL

3-6 km: 30.155 TL

6-10 km: 34.785 TL

10-15 km: 40.432 TL

15 kilometrenin üzerindeki mesafelerde ise her ilave kilometre için 527 TL ek ücret uygulanacak.

Üç büyükşehir karşılaştırıldığında başlangıç seviyesindeki en düşük servis tarifesi Ankara'da bulunuyor.

İZMİR OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 35 ZAM

Servis ücretlerinde üç büyükşehir arasındaki en yüksek zam oranı İzmir'de gerçekleşti. Kentte yeni eğitim öğretim yılı için fiyatlar yüzde 35 artırıldı.

İzmir'deki yıllık okul servisi tarifesi şöyle;

0-3 km: 32.850 TL

4-6 km: 40.050 TL

7-10 km: 43.020 TL

11-15 km: 50.940 TL

16-20 km: 61.110 TL

21-25 km: 67.950 TL

26-30 km: 74.880 TL

31-35 km: 78.480 TL

36-40 km: 83.250 TL

İzmir'de en uzun mesafeli tarifede yıllık servis maliyeti 83 bin 250 TL'ye ulaşıyor.

EN PAHALI OKUL SERVİSİ HANGİ ŞEHİRDE?

Açıklanan tarifelerin başlangıç ücretleri karşılaştırıldığında tablo şöyle:

Ankara: 27.331 TL

İzmir: 32.850 TL

İstanbul: 39.970 TL

En düşük başlangıç tarifesi Ankara'da bulunurken İstanbul, üç büyükşehir arasında en yüksek başlangıç fiyatına sahip.

Tarifelerdeki en yüksek rakamlara bakıldığında ise İstanbul'da 23-25 kilometre mesafe için 93 bin 610 TL'lik yıllık ücret öne çıkıyor.

VELİLERİN SERVİS MASRAFI 100 BİN TL SINIRINA DAYANDI

Yeni tarife özellikle çocuğunun okulu evinden uzak olan ailelerin bütçesinde önemli bir kalem oluşturacak.

İstanbul'da 25 kilometreye kadar olan tarifede yıllık 93 bin 610 TL'ye ulaşan ücret, 100 bin TL sınırına yalnızca 6 bin 390 TL uzaklıkta.

Birden fazla çocuğu servis kullanan ailelerde ise toplam maliyet çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Örneğin aynı tarifenin iki çocuk için uygulanması halinde yıllık servis gideri teorik olarak 187 bin TL'yi aşabiliyor.