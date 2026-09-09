Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisselerinde sert satış baskısı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü de devam ediyor. "KTLEV neden düşüyor?", "KTLEV hisse neden taban?" ve "KTLEV ne kadar?" soruları yatırımcıların gündemine girerken hisse saat 10.41 itibarıyla yüzde 9,95 kayıpla 31,14 TL'de taban fiyattan işlem görüyor. Dikkat çeken asıl görüntü ise emir defterinde: taban seviyesinde 53 milyon lotun üzerinde satış emri bekliyor.

KTLEV NEDEN DÜŞÜYOR?

KTLEV'deki sert fiyat hareketinin tek bir gelişmeyle açıklanması mümkün değil. Şirket tarafından hissedeki düşüşü doğrudan açıklayan bir KAP bildirimi bulunmazken, son günlerde art arda yaşanan sert fiyat hareketleri ve yüksek işlem hacmi yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Hissenin kapanış fiyatı 28 Ağustos'taki 69 TL'den 31 Ağustos'ta 62,80 TL'ye, 1 Eylül'de 56,55 TL'ye, 2 Eylül'de 51 TL'ye, 3 Eylül'de 45,98 TL'ye, 4 Eylül'de 42,68 TL'ye, 7 Eylül'de 38,42 TL'ye ve 8 Eylül'de 34,58 TL'ye geriledi. 9 Eylül'de ise 31,14 TL'lik taban fiyat görüldü.

KTLEV'DE SATIŞ KUYRUĞU 53 MİLYON LOTU GEÇTİ

9 Eylül saat 10.41 itibarıyla KTLEV'in piyasa derinliğinde dikkat çekici bir tablo oluştu.

31,14 TL'lik taban fiyatında 53 milyon 462 bin 420 lot satış emri beklerken bu emirler 6 bin 38 farklı emirden oluşuyor. Aynı anda alış tarafında ise görüntüde bekleyen emir bulunmuyor.

Tabandaki satış emirlerinin parasal büyüklüğü 31,14 TL fiyat üzerinden hesaplandığında yaklaşık 1,66 milyar TL'ye karşılık geliyor.

Bu veri gün içerisinde emirlerin girilmesi veya iptal edilmesiyle hızla değişebileceği için anlık piyasa görüntüsünü yansıtıyor.

SATIŞLARIN YÜZDE 86'SI TEK KURUMDA

9 Eylül tarihli aracı kurum dağılımında ise satış tarafındaki yoğunlaşma öne çıkıyor.

Saat 10.41 civarındaki verilere göre ilk 5 satıcı kurumun net satışı 1 milyon 68 bin lot seviyesinde bulunuyor. Bunun 926 bin 996 lotluk bölümü INFO Yatırım üzerinden gerçekleşmiş durumda.

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INFO'nun ilk 5 satıcı içerisindeki payı yüzde 85,85 seviyesinde.

Satış tarafında INFO'yu 49 bin 500 lotla Alnus, 32 bin 781 lotla PhillipCapital, 30 bin 605 lotla Fiba Yatırım ve 28 bin 151 lotla Pusula izliyor.

KTLEV'İ KİM ALIYOR?

Satışların karşısında alım yapan kurumlarda ise daha dengeli bir dağılım görülüyor.

İş Yatırım 152 bin 916 lotla ilk sırada yer alırken, Ziraat Yatırım 131 bin 689 lot, Ak Yatırım 109 bin 414 lot, Vakıf Yatırım 97 bin 867 lot ve Kuveyt Türk 93 bin 308 lot net alım gerçekleştirdi.

İlk 5 alıcıdaki toplam net alım 585 bin 194 lot, ilk 5 satıcıdaki toplam net satış ise 1 milyon 68 bin 33 lot oldu. İki taraf arasındaki fark 482 bin 839 lot olarak gerçekleşti.

PUSULA'NIN KTLEV ALIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

KTLEV'deki sert satış serisini daha dikkat çekici hale getiren gelişmelerden biri de şirketin grup çatı şirketi Pusula Finans Holding'in pay işlemleri oldu.

Pusula Finans Holding, KTLEV paylarında farklı tarihlerde alım işlemleri gerçekleştirirken bu işlemlere ilişkin KAP'a birden fazla pay alım-satım bildirimi gönderildi. KAP kayıtlarında temmuz ve ağustos aylarında da Pusula Finans Holding tarafından gerçekleştirilen KTLEV işlemleri yer alıyor.

30 Ağustos'ta ise ayrı bir karar açıklandı. Katılımevim, Pusula Finans Holding'in şirket sermayesindeki payını artırmak amacıyla Borsa İstanbul'da toplam 10 milyar TL'ye kadar KTLEV hissesi satın alma kararı aldığını duyurdu.

Bu kararın ardından 1 Eylül'de de Pusula Finans Holding'in KTLEV pay işlemlerine ilişkin yeni bir bildirim KAP'a ulaştı

Son 8 günde Katılımevim (KTLEV) hissesi hareketleri;

28 Ağustos: 69,00 TL

31 Ağustos: 62,80 TL

1 Eylül: 56,55 TL

2 Eylül: 51,00 TL

3 Eylül: 45,98 TL

4 Eylül: 42,68 TL

7 Eylül: 38,42 TL

8 Eylül: 34,58 TL

9 Eylül: 31,14 TL (saat 10.41 itibarıyla)

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