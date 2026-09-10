CW Enerji (CWENE), Hedef Holding (HEDEF) ve Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) hisselerindeki tedbir kararlarının süresi 9 Eylül seans sonu itibarıyla doldu.

10 Eylül 2026 Perşembe günkü seanstan itibaren söz konusu üç hisse senedi de üzerlerindeki kısıtlamalar kaldırılmış olarak işlem görecek.

HİSSELERE GÖRE SONA EREN TEDBİRLER

• CW Enerji (CWENE): Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı kalktı.

• Hedef Holding (HEDEF): Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı sona erdi.

• Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Kredili işlem ve açığa satış yasağının yanı sıra uygulanan brüt takas tedbiri de bugün itibarıyla kaldırıldı.

Açılan kısıtlamalarla birlikte yatırımcılar, bugünden itibaren ilgili hisselerde yeniden kredili alım yapabilecek ve brüt takas uygulaması olmadan standart kurallar dahilinde işlem gerçekleştirebilecek.

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