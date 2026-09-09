Borsa İstanbul A.Ş., 9 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi açıklamayla piyasaları yakından ilgilendiren önemli bir endeks revizyonuna gitti.

Açıklamaya göre ALVES Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) payları, 10 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmeye başlayacak.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.1 maddesi gereğince, Yakın İzleme Pazarı'na alınan hisselerin endeks hesaplamalarına dahil edilememesi nedeniyle ALVES payları yer aldığı tüm BIST endekslerinden resmen çıkarıldı.

BIST 500 VE BIST KATILIM 100’E YENİ ŞİRKETLER DAHİL OLDU

ALVES Kablo’nun BIST 500 ve BIST Katılım 100 endeks kapsamından çıkarılmasıyla birlikte kural seti doğrultusunda yedek şirketler devreye girdi:

• BIST 500 Endeksi (XU500): 2026 yılı 3. çeyrek dönemi (01.07.2026 - 30.09.2026) için 2. yedek olarak belirlenmiş olan Döktaş Dökümcülük (DOKTA) endekse dahil edildi.

• BIST Katılım 100 Endeksi (XK100): BIST Katılım Endeksleri (01.05.2026 - 30.09.2026) dönemi için 1. yedek durumunda bulunan Forte Bilgi İletişim (FORTE) endekse alındı.

Borsa İstanbul yönetimi, endekslerde yapılan tüm bu güncellemelerin 10 Eylül 2026 tarihi itibarıyla eş zamanlı olarak yürürlüğe gireceğini bildirdi.

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