Gedik Yatırım’ın 10 Eylül 2026 tarihli değerlendirmesinde MGROS için 12 aylık hedef fiyat 1.004 TL olarak belirlendi. 529 TL seviyesindeki son fiyat baz alındığında hissenin hedef fiyata göre %89,79 prim potansiyeli bulunuyor.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Gedik Yatırım 1.004 TL 529 TL Endeks üzeri getiri %89,79

Gedik Yatırım, MGROS için daha önce 980 TL olan hedef fiyatını 1.004 TL’ye çıkarırken, olumlu tavsiyesini sürdürdü.

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