Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin sermaye güçlendirme adımları devam ediyor.

Lider Faktoring A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 15 Eylül 2026 olarak belirlendi.

SERMAYE 1,65 MİLYAR TL'YE YÜKSELİYOR

SPK’nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek artırımla birlikte şirketin sermaye yapısı şu şekilde güncellenecek:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 1.088.802.000 TL

• Bedelsiz Artış Oranı: Yüzde 51,542

• Artırılacak Sermaye Tutarı: 561.198.000 TL

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 1.650.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 5.000.000.000 TL

LIDFA hissedarları, 15 Eylül 2026 itibarıyla herhangi bir ücret ödemeden ellerindeki pay oranında yüzde 51,542 bedelsiz hisse alma hakkından yararlanabilecek.

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