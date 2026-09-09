Bugüne de düşüşle başlayan ve tabana giden hisselerde, günün ilerleyen saatlerinde güçlü alımların gelmesiyle yeşil mumlar yandı ve hisse tavana kilitlendi.

Saat 16:34 itibarıyla paylaşılan teknik verilere göre gün içi en düşük 31,14 TL seviyesini test eden Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) payları, güçlü alımlarla 38,02 TL seviyesine kadar yükselerek günlük bazda yüzde 9,95 prim yaptı.

• Açılış: 31,14 TL

• En Yüksek (Tavan): 38,02 TL

• En Düşük: 31,14 TL

• Günlük Değişim: +3,44 TL (+Yüzde 9,95)

• İşlem Hacmi: 13,15 milyar TL

ALIM TARAFINDA KİM VAR?

Sert yükselişin arkasında aracı kurumların yoğun net alımları etkili oldu. İlk 5 kurumun toplam alım hacmi 550,21 milyon TL seviyesine ulaşırken, net lot alımı 65,39 milyon lot olarak gerçekleşti.

İlk 5 kurumun alımlardaki payı ise yüzde 94,06 gibi oldukça yüksek bir oran kaydetti.

Alım tarafında öne çıkan aracı kurumlar ve maliyetleri şu şekilde sıralandı:

• Gedik Yatırım: 22.822.815 lot (yüzde 32,828) | Ortalama Maliyet: 34,930 TL

• Tera Yatırım: 19.476.484 lot (yüzde 28,014) | Ortalama Maliyet: 33,697 TL

• A1 Capital: 14.789.093 lot (yüzde 21,272) | Ortalama Maliyet: 37,179 TL

• İş Yatırım: 6.442.440 lot (yüzde 9,267) | Ortalama Maliyet: 28,552 TL

• Yatırım Finansman: 1.864.292 lot (yüzde 2,682) | Ortalama Maliyet: 35,787 TL

• Diğer: 4.128.196 lot (yüzde 5,938)

Gedik, Tera ve A1 Capital'in toplam alımların yaklaşık yüzde 82'sini karşılaması, hissedeki dip arayışının ardından kurumsal/büyük ölçekli alıcıların devreye girdiğine işaret etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.