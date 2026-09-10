Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasının ardından Türkiye'deki mevcut iPhone fiyatları da güncellendi. Şirketin internet sitesinde yapılan değişiklikle iPhone 17, iPhone 17e ve iPhone Air modellerine 13 bin TL ile 15 bin TL arasında zam yapıldı.

Apple'ın yeni ürünlerini duyurmasının ardından Türkiye fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Güncellenen fiyat listesine göre iPhone 17, iPhone 17e ve iPhone Air'in satış fiyatları yükseldi.

IPHONE 17'YE 15 BİN TL ZAM

iPhone 17'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 84 bin 999 TL'den 99 bin 999 TL'ye çıktı. Böylece modele 15 bin TL zam yapılmış oldu.

iPhone 17e'nin fiyatı ise 59 bin 999 TL'den 72 bin 999 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki artış 13 bin TL olarak gerçekleşti.

iPhone Air'in fiyatı da 107 bin 999 TL'den 122 bin 999 TL'ye çıkarıldı. iPhone Air'e gelen zam ise 15 bin TL oldu.

HANGİ İPHONE NE KADAR OLDU?

Model Eski fiyat Yeni fiyat Zam iPhone 17 84.999 TL 99.999 TL 15.000 TL iPhone 17e 59.999 TL 72.999 TL 13.000 TL iPhone Air 107.999 TL 122.999 TL 15.000 TL

IPHONE 18 PRO FİYATI AÇIKLANDI

Apple'ın tanıttığı yeni modeller arasında yer alan iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 1.299 dolar olarak açıklandı.

Yeni iPhone modelleri için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede 12 Eylül'den itibaren ön sipariş alınacak.

KATLANABİLİR İPHONE DUO TÜRKİYE'DE 229 BİN TL

Apple'ın katlanabilir modeli iPhone Duo da tanıtıldı. Cihaz açıldığında 7,6 inçlik iç ekran, kapalı durumda ise 5,4 inçlik dış ekran sunuyor.

iPhone Duo'nun başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak açıklanırken, Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 229 bin TL olacak.

Yıldız beyazı ve gece gökyüzü renk seçenekleriyle satışa sunulacak model, 70'ten fazla ülkede 16 Ekim'de ön siparişe açılacak. iPhone Duo'nun satış tarihi ise 23 Ekim olarak duyuruldu.