Borsa İstanbul’da 10 Eylül 2026 Perşembe günü işlemler sürerken İş Yatırım’ın saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım-satım işlemleri belli oldu. Kurumun net hacmi 15,96 milyon lot eksi seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım’ın alım tarafında TSPOR açık ara öne çıktı. Kurumun TSPOR’daki net alımı 40,83 milyon lot olurken, TNIDNV’de 5,87 milyon, FENER’de 3,54 milyon ve MANAS’ta 3,47 milyon lotluk alım gerçekleşti.

Hisse Net lot Pay Maliyet TSPOR 40.831.769 %30,23 1,021 TNIDNV 5.866.563 %4,34 0,03 FENER 3.535.284 %2,62 2,92 MANAS 3.470.738 %2,57 31,914 ADESE 3.125.659 %2,31 0,863

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet GSRAY -14.181.871 %5,22 1,01 ICIOAV -12.809.697 %4,71 0,063 GAIKRV -10.608.454 %3,90 0,133 HUNER -9.238.295 %3,40 4,084 IVIHWV -7.223.414 %2,66 0,108

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