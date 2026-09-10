İş Yatırım'ın Borsa İstanbul’da radara aldığı hisseler ortaya çıktı. Aracı kurumun alım tarafında tercih ettiği, satış tarafında elden çıkardığı hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da 10 Eylül 2026 Perşembe günü işlemler sürerken İş Yatırım’ın saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım-satım işlemleri belli oldu. Kurumun net hacmi 15,96 milyon lot eksi seviyesinde bulunuyor.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
İş Yatırım’ın alım tarafında TSPOR açık ara öne çıktı. Kurumun TSPOR’daki net alımı 40,83 milyon lot olurken, TNIDNV’de 5,87 milyon, FENER’de 3,54 milyon ve MANAS’ta 3,47 milyon lotluk alım gerçekleşti.
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|TSPOR
|40.831.769
|%30,23
|1,021
|TNIDNV
|5.866.563
|%4,34
|0,03
|FENER
|3.535.284
|%2,62
|2,92
|MANAS
|3.470.738
|%2,57
|31,914
|ADESE
|3.125.659
|%2,31
|0,863
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|GSRAY
|-14.181.871
|%5,22
|1,01
|ICIOAV
|-12.809.697
|%4,71
|0,063
|GAIKRV
|-10.608.454
|%3,90
|0,133
|HUNER
|-9.238.295
|%3,40
|4,084
|IVIHWV
|-7.223.414
|%2,66
|0,108
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