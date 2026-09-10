Borsa İstanbul’da işlem gören 2 şirket, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Arsan Holding (ARSAN) ve Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR), temettü dağıtmama kararı aldı.

ARSAN TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Arsan Holding’in 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin kararı 9 Eylül’de gerçekleştirilen genel kurul gündemine geldi. Şirket, nakit ve pay biçiminde temettü ödemesi yapmayacak. KAP kayıtlarında da nakit kar payı ödeme şeklinin “ödenmeyecek” olarak yer aldığı görülüyor.

Karar Hisse başı brüt Hisse başı net Temettü tarihi Dağıtmayacak - - -

KATMR DE TEMETTÜ ÖDEMEYECEK

Haftanın üçüncü işlem gününde temettü kararını açıklayan bir diğer şirket Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR) oldu. Şirketin yönetim kurulu tarafından alınan karara göre temettü dağıtılmayacak.

Karar Hisse başı brüt Hisse başı net Temettü tarihi Dağıtmayacak - - -

Böylece 9 Eylül Çarşamba günü KAP’a yansıyan temettü kararlarında ARSAN ve KATMR yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapılmayacağı görüldü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.