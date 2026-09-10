Kredi kartı kullanımı yaygınlaşırken taksi, restoran, kuaför, özel klinik, oto servisleri ve mağazalarda müşterilerden “kart farkı” veya “hizmet bedeli” adı altında ilave ücret talep edildiği belirtiliyor. Bazı işletmelerde yüzde 5 seviyesinde olan farkın, yüksek tutarlı işlemlerde yüzde 10-12’ye kadar çıktığı ifade ediliyor.

Ancak mevzuat, kartla ödeme yapan tüketiciden yalnızca ödeme yöntemi nedeniyle ek ücret alınmasına izin vermiyor. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi, üye iş yerlerinin kart sahibinden komisyon veya benzeri bir ad altında ilave ödeme istemesini yasaklıyor. TCMB de bu hükme aykırı uygulamalara ilişkin düzenlemelere yer veriyor.

10 BİN TL’LİK ALIŞVERİŞTE FARK 1.200 TL’YE ÇIKIYOR

TCMB verilerine göre Mayıs 2026 itibarıyla kredi kartıyla yapılan peşin işlemlerde üye işyerlerinden alınabilecek azami komisyon oranı yüzde 3,56, banka kartlarında ise yüzde 1,04 seviyesinde bulunuyor.

Bu oranlarla 10 bin TL'lik bir işlemde kredi kartı için azami komisyon 356 TL olurken, müşteriden yüzde 10 kart farkı talep edilmesi halinde ek ödeme 1.000 TL'ye, yüzde 12 fark uygulanması halinde ise 1.200 TL'ye çıkıyor.

İşlem Tutar 10 bin TL'lik işlem 10.000 TL Yasal azami kredi kartı komisyonu (%3,56) 356 TL Müşteriden istenen %10 kart farkı 1.000 TL Müşteriden istenen %12 kart farkı 1.200 TL

KART FARKI ALAN İŞLETMELERE YAPTIRIM UYGULANABİLİYOR

Mevzuata aykırı şekilde kart sahibinden ilave ödeme talep edilmesi halinde üye iş yeri sözleşmesinin feshedilmesi ve 1 yıl boyunca yeni bir sözleşme yapılamaması öngörülüyor.

İşletmeler artan maliyetlerini ürün veya hizmet fiyatlarına yansıtabilirken, yalnızca müşterinin kartla ödeme yapması nedeniyle ayrıca ücret talep edemiyor.

TAKSİLERDE POS TARTIŞMASINA YENİ DÜZENLEME

Kartlı ödeme konusunda taksiler için de yeni dönem başladı. Taksimetreye entegre çalışan Taksi Mali Cihazı uygulamasının kullanılması zorunlu hale getirildi.

Sistemle birlikte taksimetrede oluşan ücretin cihaza otomatik aktarılması ve fiş veya e-Belge düzenlenmesi hedefleniyor. Mevcut taksiler için daha önce 1 Eylül 2026 olarak belirlenen geçiş tarihi ise 16 Kasım 2026'ya uzatıldı.

TÜKETİCİ ÖDEDİĞİ FARKI GERİ İSTEYEBİLİR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kartlı ödemelerde “hizmet bedeli” adı altında ek ücret alınmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu farkı ödemek zorunda kalan tüketicilerin fiş veya faturalarıyla Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabileceğini ifade etti.

Ağaoğlu, kartla ödeme sırasında ek ücret ödemek zorunda kalan tüketicilerin fiş veya faturalarıyla Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak ödedikleri farkı yasal faiziyle geri alabileceklerini belirtti

Esnaf tarafında ise yüksek banka komisyonları ve tahsilat süreleri gündemde. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kartlı satışlarda paranın işletmelerin hesabına 40-45 gün sonra geçmesinin esnafın işletme sermayesini zorladığını belirterek, komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: YeniÇağ

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