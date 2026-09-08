2026'nın ilk sekiz ayında yatırım fonlarında yüksek getiri sağlayan seçenekler ortaya çıktı. ForInvest'te yer alan yılbaşından bugüne performans verilerine göre, listenin zirvesindeki fon yüzde 95,08 getiri sağladı. Bu oran, yılın başında 100 bin TL'lik yatırım yapan bir kişinin parasının, vergi ve diğer kesintiler hesaba katılmadan, bugün yaklaşık 195 bin TL'ye ulaşması anlamına geliyor.

100 BİN TL'Yİ 195 BİN TL'YE ÇIKARDI

ForInvest verilerine göre yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi PHE kodlu Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu sağladı. Fonun getirisi yüzde 95,08'e ulaştı.

Bu performans üzerinden yapılan basit hesaplamaya göre, 2026'nın başında PHE'ye yatırılan 100 bin TL yaklaşık 195 bin 80 TL'ye yükselmiş olacaktı. Böylece sekiz ayı biraz aşan sürede teorik kazanç 95 bin 80 TL'yi buldu.

İkinci sıradaki SNY yüzde 73,57, üçüncü sıradaki TLY ise yüzde 71,89 getiri sağladı. PBR'de getiri yüzde 69,99, AES'te ise yüzde 69,40 olarak kaydedildi.

YILBAŞINDAN BU YANA EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR

ForInvest'in 8 Eylül 2026 itibarıyla yılbaşından bugüne getiri sıralamasında ekranda görülen fonlar şöyle;

Sıra Fon Getiri 1 PHE %95,08 2 SNY %73,57 3 TLY %71,89 4 PBR %69,99 5 AES %69,40 6 BBP %53,93 7 HRZ %49,81 8 KHA %46,17 9 TTE %42,27 10 CPT %41,30 11 YIT %41,19 12 HGM %40,95 13 BHF %39,95 14 IJC %39,60 15 IAE %39,15 16 DFI %38,65 17 YHK %38,41 18 GIH %37,59

TSİ 15.44 itibarıyla PHE Yatırım Fonu'nda düşüş yüzde 18,06'ya ulaştı. Paylaşılan forinvest verisi fonun yılbaşından bu yana kazandırdığı tutarı yansıtıyor.

100 BİN TL HANGİ FONDA NE KADAR OLDU?

Getirileri paraya çevirdiğimizde fonlar arasındaki fark daha net görülüyor. Yılbaşında 100 bin TL yatırıldığı ve yatırımın hiç bozulmadığı varsayımıyla ilk 10 fondaki teorik portföy değeri şöyle hesaplanıyor:

Fon Getiri 100 bin TL'nin bugünkü teorik değeri Kazanç PHE %95,08 195.080 TL 95.080 TL SNY %73,57 173.570 TL 73.570 TL TLY %71,89 171.890 TL 71.890 TL PBR %69,99 169.990 TL 69.990 TL AES %69,40 169.400 TL 69.400 TL BBP %53,93 153.930 TL 53.930 TL HRZ %49,81 149.810 TL 49.810 TL KHA %46,17 146.170 TL 46.170 TL TTE %42,27 142.270 TL 42.270 TL CPT %41,30 141.300 TL 41.300 TL

500 BİN TL YATIRANIN KAZANCI 475 BİN TL'Yİ AŞTI

Listenin zirvesindeki yüzde 95,08'lik performans daha yüksek yatırım tutarlarında rakamsal olarak büyüyor.

Aynı getiri oranının yılbaşından beri kesintisiz elde edildiği varsayılırsa PHE'de:

100 bin TL → 195 bin 80 TL

250 bin TL → 487 bin 700 TL

500 bin TL → 975 bin 400 TL

1 milyon TL → 1 milyon 950 bin 800 TL

Buna göre yılbaşında 500 bin TL yatıran bir yatırımcının teorik kazancı 475 bin 400 TL, 1 milyon TL yatıranın kazancı ise 950 bin 800 TL seviyesine ulaşıyor.

Hesaplamalar fonların açıklanan dönemsel getiri oranlarının başlangıç yatırımına uygulanmasıyla elde edilen teorik tutarları gösteriyor. Yatırımcının gerçek getirisi alım tarihi, fon fiyatı, vergi uygulaması ve diğer kesintilere göre farklılaşabilir. Ayrıca geçmiş dönem getirileri gelecek dönem performansı için garanti oluşturmuyor.

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